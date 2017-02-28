С 22 по 25 февраля в селе Якшур-Бодья состоялись финальные соревнования XXIII Республиканских зимних сельских спортивных игр. В торжественной церемонии открытия зимней олимпиады сельских спортсменов принял участие Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Первый день программы сельских игр оказался довольно насыщенным. 23 февраля спортивная борьба началась с самого утра: соревнования по баскетболу, хоккею, полиатлону, шашкам и шахматам, женский и мужской командные спринты в лыжных гонках. Руководители районов состязались в дартсе и стрельбе. Днём состоялась товарищеская встреча по волейболу между командой Правительства УР и командой глав муниципальных образований.
Свой визит на игры руководитель региона начал с торжественного открытия новых спортивных объектов. К очередным сельским спортивным играм в селе Якшур-Бодья была проведена большая работа по реконструкции здания лыжной базы «Снежинка», построены крытый каток и освещенная лыжероллерная трасса.
При строительстве хоккейной коробки была применена современная технология каркасно-тентового строительства российского производства. Данная технология позволит защитить ледовое поле от осадков и обеспечить качество покрытия на длительный период. В летнее время хоккейная коробка также может быть использована.
«Якшур-бодьинцы сделали всё возможное и невозможное, чтобы зимние игры прошли на достойном уровне. Мы видим, что по традиции хозяева получают в подарок современную лыжную базу, а в придачу к ней – ещё и крытую хоккейную площадку. Кто знает, может в Якшур-Бодье вырастет будущий игрок нашей хоккейной «Ижстали»! А на лыжных трассах вырастет достойная смена нашим удмуртским чемпионам. Этот прекрасный спортивный комплекс будет служить всему району, людям всех возрастов», - подчеркнул Александр Соловьев, выступая на церемонии открытия лыжной базы. Он вручил юным спортсменам десять комплектов лыж и десять пар коньков.
После чего руководитель республики посетил новый крытый каток, где уже полным ходом шли хоккейные баталии. Глава Удмуртии провёл символическое вбрасывание шайбы, дав старт матчу между командами Якшур-Бодьинского и Завьяловского районов.
На торжественной церемонии открытия XXIII Республиканских зимних сельских спортивных игр Александр Соловьев, в частности, отметил:
«В этом году зимние игры проходят, можно сказать, в самом «сердце» Удмуртии, на якшур-бодьинской земле. И хозяева постарались, чтобы всем было здесь уютно. Чтобы каждый сельский спортсмен мог показать свой лучший результат. Постарались не только хозяева, но и природа. Зима выдалась на славу. А к нашим стартам добавила ещё и оттепель со снежком. Прибавилось забот и организаторам. Но сельский спортсмен, как и любой селянин вообще, всегда готов к любому испытанию. И в жару, и в холод вы выходите в поле, трудитесь на фермах и на своём подворье. Поэтому у меня нет сомнений, что нынешние старты пройдут на самом высоком уровне, станут праздником не только для якшур-бодьинцев, но и для всей Удмуртии. Уверен, что игры увеличат число молодёжи, активно занимающейся спортом.
В республике 3100 самых разных спортивных объектов – от больших стадионов до площадок. Сегодня к ним прибавились два новых. И это не предел. Спортивная база в республике будет расширяться из года в год. Без условия для занятий спортом нет полноценной жизни. И трудно надеяться на закрепление молодёжи на селе. Поэтому мы шли и будем идти на крупные финансовые вложения в спорт. Потому что знаем, что это вложения в здоровье наших земляков. Это поддержка спортивного образа жизни, чем надо заниматься с юных лет. А если сказать по большому счёту – это вложения в будущее нашей родной Удмуртии».
Глава Удмуртии поздравил команды с началом соревнований, пожелал спортсменам достойно защитить честь своих районов и трудовых коллективов, порадовать болельщиков-земляков яркими победами в честной и упорной борьбе.
Фото: udmurt.ru
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