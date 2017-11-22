Уже почти в полночь по местному времени глава Удмуртии Александр Бречалов вновь прокомментировал ситуацию на месте чрезвычайной ситуации.
«По всем эвакуированным мы отработали, - сказал руководитель республики. - Дали возможность зайти домой, взять необходимые вещи, документы. У кого-то были животные. Работа будет идти всю ночь. Организована работа по восстановлению документов. А завтра мы примем решение по предоставлению компенсации, помощи. Будем с каждым отдельно разбираться. Но прежде надо завершить поисково-спасательную операцию. Прошу быть аккуратнее с информацией. Предстоит серьёзная экспертиза. Только после этого можно будет делать выводы. Безусловно, людей мы не оставим в беде. Уже практически всех расселили по родственникам, в гостиницы, близлежащие к городу санатории и базы. Завтра школы будут готовы работать в штатном режиме».
Как отметил Александр Бречалов, штаб будет работать на месте происшествия и в администрации города. Любая информация доступна для людей. К полуночи было четверо погибших и трое пострадавших средней тяжести.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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