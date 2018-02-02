В ней приняли участие Глава региона Александр Бречалов, министр национальной политики УР Лариса Буранова, а также бабушки из Бураново Галина Конева и Алевтина Бегишева, которые для всего мира олицетворяют традиции Удмуртии.
Участники приняли участие в мастер-классе по приготовлению удмуртских пельменей, татарских мантов и кундюмов (старинное русское блюдо) и поделились личными пельменными воспоминаниями.
Галина Конева рассказала, как свой первый пельмень слепила во время войны: «Из картошки, из чёрной-чёрной муки. Это у меня перед глазами. Лепили к новому году – сидели мать, нас двое детей. Братик ещё не очень умел, а я уже вполне, мне было лет пять или шесть. Помню, что эти пельмени было нельзя сгибать. И вкус помню, очень вкусные показались».
Глава Удмуртии также рассказал о традиционной для его семьи предновогодней совместной лепке, отметив, что такое занятие укрепляет семью, создаёт «командный дух» и готовность «играть в пас».
Он отметил, что эта способность – собирать вокруг мирной, понятной и вкусной пельменной темы хороших людей – отличительное качество Фестиваля «Всемирный день пельменя», который, стартовав сегодня, продлится до 10 февраля.
«Здорово, что мы умеем придумывать и проводить такие мероприятия. Наша кухня стоит того, чтобы о ней рассказывать, быть её пропагандистом. Подобные гастрономические фестивали есть и в других регионах, но на таком уровне только в Удмуртии!», - прокомментировал Александр Бречалов.
Тем временем Фестиваль «Всемирный день пельменя» набирает обороты.
Его отличительная особенность в этом году – целый каскад мастер-классов для детей и взрослых, которые напрямую не связаны с гастрономией. Например, сегодня открылась мастерская по изготовлению сувениров на пельменную тематику в Национальном музее имени К. Герда.
10 февраля в Удмуртии пройдёт кульминационное мероприятие фестиваля – Игры кубка «Удмуртской шумовки», в которых примут участие представители нескольких регионов России.
После официального закрытия фестиваля пройдёт ещё ряд мероприятий, такие как кулинарный праздник «От Пельняня до Китая» в Игринском районе Удмуртии, который считается самым пельменным местом региона.
Напомним, что фестиваль «Всемирный день пельменя» проводится ежегодно с 2015 года в рамках развития бренда «Удмуртия - родина пельменей!» и направлен на развитие позитивного имиджа региона, узнаваемости республики за ее пределами, пропаганду национальной удмуртской культуры.
Фестиваль является серебряным призером национальных премий RussianEventAwards и EventиадаAwards. Сувенир фестиваля - обладатель Гран-при Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в номинации «Сувенир события» (2016 г.), туристический маршрут «Пельменный уикенд» получил первое место в номинации «Лучший событийный туристический маршрут» в финале Всероссийской туристической премии «Маршрут Года 2016», в январе 2017 года Фестиваль стал призером национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник».
Фестиваль ежегодно проводится в течение 2 недель на различных площадках республики. Финальное мероприятие проходит на Центральной площади города Ижевска во вторую субботу февраля.
По итогам 2017 года мероприятия Фестиваля посетило 35 тысяч человек. Во время проведения Фестиваля был установлен рекорд на самое большое количество съеденных пельменей в одном месте, а именно 74 059 штук пельменей. В свою очередь, производителями пельменной продукции было продано 7 тонн пельменей.
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