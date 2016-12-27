В понедельник, 26 декабря, в Ижевске состоялась внеочередная сессия Государственного Совета Удмуртской Республики. На ней с докладом «О положении в республике» выступил Глава Удмуртии Александр Соловьев.
Сессия началась с минуты молчания в память погибших в авиационной катастрофе над Черным морем. Председатель Госсовета УР Владимир Невоструев, открывая сессию, отметил:
– Вчера над Чёрным морем в районе города Сочи потерпел крушение самолёт Ту-154. В результате авиационной катастрофы погибли 92 человека, в том числе уроженец Удмуртии Закиров Радик Равильевич. Выпускник школы искусств № 2 города Ижевска вместе со своими коллегами, артистами Академического ансамбля песни пляски имени Александрова, летел в Сирию поздравлять наших военнослужащих с наступающим Новым годом. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, Президент России Владимир Путин своим указом объявил 26 декабря 2016 года днем общенационального траура.
В повестке дня внеочередной сессии Государственного Совета было всего два вопроса - о назначении мировых судей и доклад Главы республики Александра Соловьева «О положении в Удмуртской Республике». В заседании приняли участие члены Совета Федерации ФС РФ Александр Волков и Александр Чекалин, депутаты Государственной Думы России Валерий Бузилов и Алексей Загребин.
В своем докладе Александр Соловьев подвел итоги уходящего года и поставил задачи на следующий.
Приводим тест доклада:
"Уважаемый Владимир Петрович! Уважаемые депутаты и приглашенные!
Первый и главный вывод, с которого я хотел бы начать свой доклад, это то, что в 2016 году Удмуртия сделала ещё один шаг вперёд в своём развитии.
При этом все мы понимаем, что реальный сектор экономики и бюджетная система как России, так и нашей республики продолжают испытывать трудности по причине низких цен на нефть, удорожания кредитных ресурсов, санкций.
Тем не менее, по итогам 11 месяцев текущего года мы вышли на индекс промышленного производства 107,8 процента. Если говорить в денежном выражении, то объём отгрузки промышленных товаров вырос на 15,6 процента, составив, в действующих ценах, 468 млрд. рублей. Есть все основания надеяться и на успешное завершение года в целом.
В основе таких результатов – стабильная работа предприятий оборонно-промышленного комплекса. Они увеличили объём отгруженных товаров сразу на 49,2 процента, причём в сопоставимых ценах. Важно, что на 70 процентов выросли объёмы отгрузки высокотехнологичных видов продукции. В 2,4 раза – отгрузки товаров инновационного характера.
Основа нашей промышленности – обрабатывающие производства. Ставлю перед Правительством задачу, в тесном контакте с предприятиями, обеспечить в 2017 году рост объёмов в этом секторе на 6 процентов, до 340 миллиардов рублей.
Стабильно работают и наши нефтяники. По предварительной оценке, в целом за 2016 год нефтедобыча составит 10,8 млн. тонн, что на уровне прошлого года.
Труженики села Удмуртии, несмотря на засушливое лето, произвели за январь-ноябрь продукции более чем на 64 млрд. рублей. Рост в сопоставимых ценах – 0,6 процента.
За 11 месяцев введено 615 тысяч квадратных метров жилья. На 5,3 процента больше, чем в прошлом году. Окрепла также материальная база социальной сферы. Всего за год будет введён 41 социальный объект.
Стабильная ситуация в экономике способствовала росту средней заработной платы. Она составит, по прогнозу, 26 тысяч 151 рубль, что на 6 процентов больше прошлогодней. Важно, что ожидается, пусть и не намного, увеличение реальной заработной платы.
Как положительный факт отмечу, что задолженность по заработной плате, по сравнению с началом года, сократилась почти вдвое, с 53 до 27 миллионов рублей. «Львиная доля» её принадлежит Чепецкому управлению строительства. По данному предприятию, в собственности которого республика имеет долю, проводятся предусмотренные законодательством меры.
Инфляция в ноябре 2016 года к декабрю предыдущего года составила 103,7 процента. Это меньше, чем в Приволжском федеральном округе и в среднем по России.
Позитивная тенденция сохраняется в демографии. По данным органов ЗАГС, на 1 декабря 2016 года естественный прирост населения составил 2040 человек. Важно отметить, что он обусловлен в числе других факторов также снижением на 2 процента общей смертности при стабильной численности всего населения республики.
Как видим, уважаемые коллеги, Удмуртия уверенно доказывает, что у неё действительно есть запас прочности, который позволяет даже в сложных экономических условиях решать крупные задачи развития нашего региона.
Хочу с этой высокой трибуны искренне поблагодарить всех, кто вносит свой вклад в наш общий положительный результат, кто создаёт республике имидж региона развития. Давайте поаплодируем нашим землякам – труженикам!
Дорогие друзья! Показатели, о которых я сказал, достигнуты в том числе и благодаря реализации органами государственной власти Удмуртии Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности.
Мы сохранили меры поддержки из бюджета республики для наших предприятий. В нынешнем году ею воспользовались 1 700 организаций промышленности, сельского хозяйства, энергетики, строительства, в том числе малые предприятия.
Объём инвестиций, по итогам года, оценочно, составит 85 млрд. рублей. Задача на 2017 год – выйти не менее чем на 90 млрд.
Все условия для этого есть. В том числе значительно улучшена инвестиционная нормативно-правовая база. Как следствие, по данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 2016 года, Удмуртия заняла 29-е место, поднявшись вверх сразу на 14 позиций.
Теперь важно закрепить этот результат. Тем более что мы знаем наши «слабые» места в формировании делового климата. Улучшить позиции по ним должно внедрение в республике целевых моделей лучших региональных практик, разработанных Агентством стратегических инициатив. «Дорожные карты» целевых моделей по девяти направлениям должны быть утверждены до 1 марта 2017 года.
Работа по финансовой поддержке отраслей экономики и предприятий, расширению перечня преференций инвесторам продолжится и в наступающем году. Причём в приоритетном порядке государственную поддержку должны получать проекты, нацеленные на импортозамещение.
Это важное направление нашей работы. На его реализацию нацелен Региональный план по содействию импортозамещению в Удмуртской Республике на период до 2020 года, включающий в себя 75 инвестиционных проектов на общую сумму более чем 43 млрд. рублей.
Прошу Правительство активизировать также работу с инвестиционными проектами, включёнными в республиканский Реестр. Всего их 170 на общую сумму более чем в 256 млрд. рублей. Надо смелее давать им ход!
Важным шагом на этом пути должно стать заключение отраслевыми министерствами соглашений с инвесторами о сопровождении их проектов по регламенту «одного окна».
Отмечу также, что проекты создания высокотехнологичных производств на наших крупных промышленных предприятиях могут быть реализованы через Федеральный фонд развития промышленности (ФРП). В 2015-2016 годах льготные заёмы из него получили два проекта из Удмуртии: завод «Элеконд» (280 млн. рублей) и Научно-производственный центр «Пружина» (62,3 млн. рублей).
Ещё 137 млн. рублей было привлечено на реализацию инновационных проектов в республике через федеральный Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Добавлю, что недавно принято решение о создании в нашей республике Регионального фонда развития промышленности (РФРП).
Он будет предоставлять, на основе соглашений с вышеназванным Федеральным фондом развития промышленности, льготные займы предприятиям Удмуртии. Причём 30 процентов суммы будет выделять наш фонд, 70 процентов – Федеральный фонд. Учитывая востребованность такой формы поддержки для предприятий, поручаю Правительству сделать всё необходимое, чтобы наш фонд реально заработал уже в ближайшие месяцы.
Нам предстоит также продолжить работу по развитию моногородов. Правительство республики должно сформировать и направить в установленные сроки 2017 года заявки в Фонд развития моногородов.
Это позволит рассчитывать на привлечение в Сарапул, Воткинск, Глазов софинансирования из федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов.
Кроме того, в следующем году надо подготовить заявки для получения нашими моногородами статуса территорий опережающего развития.
Уважаемые депутаты и приглашенные. Значимую роль в экономике республики играет малый и средний бизнес. За январь-ноябрь организации этого сектора получили из регионального и муниципальных фондов 622 займа на общую сумму 626 млн. рублей.
Кроме того, Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртии выдал 107 поручительств на сумму 335 млн. рублей. Это позволило предпринимателям привлечь почти 909 млн. рублей кредитов.
Шагом вперёд стало открытие в ноябре в Ижевске первого корпуса негосударственного Индустриального парка «Металлургический». Задача на будущий год – продолжение строительства корпусов второй и третьей очереди.
Дорогие друзья! Говоря более подробно о развитии сельского хозяйства, отмечу, что наша республика – в числе немногих регионов страны, полностью обеспечивающих себя основными видами продовольствия. Но «почивать на лаврах» мы не должны. Стоит задача расширять импортозамещение и увеличивать вклад в обеспечение продовольственной безопасности всей страны, улучшая тем самым финансовые показатели отрасли и увеличивая доходы селян и переработчиков их продукции.
Во многом именно экономические стимулы побудили наши сельскохозпредприятия и фермеров активно включиться в реализацию проекта по увеличению годового производства молока до 1 миллиона тонн.
За 11 месяцев текущего года просубсидированы из бюджета республики строительство и реконструкция 55 ферм. Всего по году будет сдано до 17 тысяч скотомест.
Такого строительного бума в животноводстве республики не было за всю современную историю отрасли. Я побывал на многих новых фермах, беседовал с людьми. У них есть желание работать на результат.
Прогнозируется, что производство молока в 2016 году составит 743 тысячи тонн. Ожидали 750. Задача на 2017 год – наверстать упущенное и взять рубеж в 765 тысяч тонн молока.
Для этого нужно на деле решать поставленную мной в прошлогоднем докладе задачу по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, что даст прирост в кормовой базе. Это не нормально, что в республике пустует почти 212 тысяч гектаров пашни! 15 процентов общей площади пахотных земель.
Ставлю перед Правительством в лице Министерства сельского хозяйства и продовольствия задачу, совместно с главами районов в месячный срок подготовить конкретные предложения по каждой территории по увеличению посевных площадей и обеспечению хозяйств всем необходимым для этого.
В то же время, требуя от тружеников села решения стратегически значимых для страны задач, мы обязаны ещё настойчивей работать над созданием достойных условий их жизни и труда. Разве это порядок, что 56 процентов сельских учреждений культуры нуждаются в ремонте или реконструкции? Прошу Правительство совместно с Главами муниципальных образований ускорить ремонт крыш и окон сельских социальных объектов. Давайте будем искать для этого и внебюджетные источники.
Нам необходимо также приложить все силы, чтобы обосновать и получить по максимуму федеральные средства в рамках участия в федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий».
В нынешнем году удалось практически сохранить прошлогодние объёмы подрядных работ в строительстве и увеличить ввод жилья. По итогам года будет введено не менее чем 648 тысяч квадратных метров жилья.
Всего на финансирование капитальных вложений за счёт средств бюджета Удмуртской Республики в 2016 году направлено почти 4 млрд. рублей. Реализуется программа «Молодёжная квартира», участвовать в которой захотели более чем 2250 семей.
В текущем году на её выполнение в бюджете Удмуртской Республики предусмотрены 141,5 млн. рублей. 566 семей уже получили безвозмездные субсидии.
В Ижевске введён уже третий жилой дом для работников социальной сферы. Мы участвуем также в федеральных программах по выделению жилья отдельным категориям граждан.
К сожалению, вновь обострилась проблема «обманутых дольщиков». Особенно в Ижевске и Завьяловском районе. Ей было посвящено недавнее совещание с участием депутата Государственной Думы Александра Николаевича Сидякина, а также дольщиков и потенциальных инвесторов. Много спорили, обсуждали, искали пути решения. Правительству необходимо в ближайшее время чётко определиться, как закрыть нам эту проблему.
В рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда переселено 173 человека из аварийных помещений общей площадью 2,6 тыс. кв. метров.
В целом муниципальные образования справляются с поставленной задачей, но есть вопросы. Это, прежде всего, качество жилья и соблюдение сроков сдачи домов. А также выбор застройщиков. Здесь не должно быть случайных стройорганизаций. Говорю об этом ещё и потому, что мы до сих пор «расхлёбываем» ситуацию с домами в Глазове и Игре.
Прошу профильное Министерство учесть эти недоработки и по максимуму исполнить мероприятия программы, тем более что она завершается в 2017 году.
Подводя итог этой теме, скажу, что в условиях ужесточения требований к застройщикам, установленных федеральным законом о долевом строительстве, в следующем году необходимо ввести не менее чем 650 тысяч квадратных метров жилья.
Уверен, что улучшить дела в строительстве поможет погашение просроченной кредиторской задолженности прошлых лет перед строительными организациями. Её размер к концу года сократится с двух миллиардов двухсот двадцати пяти миллионов до трёхсот миллионов рублей. Ставлю Правительству задачу закрыть оставшийся долг и впредь не допускать просроченной задолженности в отрасли.
В этом году в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина в республике многое сделано для приведения Правил землепользования и застройки муниципальных образований в соответствие с требованиями действующего законодательства, а также для обеспечения доступности документов градостроительного зонирования для всех заинтересованных лиц.
Важная задача будущего года – привести документы градостроительного зонирования в соответствие с изменениями градостроительного законодательства России, вступающими в силу с 1 января 2017 года.
Уважаемые коллеги! С учётом серьёзных уроков прошлого отопительного сезона в городе Ижевске много внимания в текущем году было уделено подготовке системы ЖКХ к новому сезону. И это дало свои плоды. Отопительный сезон начат своевременно во всех муниципальных образованиях. К 27 сентября 2016 года 100 процентов потребителей были подключены к отоплению. Паспорта готовности к отопительному периоду получили 29 из 30 городов и районов, в том числе Ижевск. Исключением стал только Балезинский район. Вы знаете также, что руководство Ижевска подписало с «Удмуртскими коммунальными системами» концессионное соглашение по тепловым сетям. Далось оно нелегко. И я прошу Правительство с первых дней его действия не упускать из поля зрения вопрос безусловного исполнения обеими сторонами условий концессии. Расширяется программа капитального ремонта многоквартирных домов. 485 домов отремонтирует за год региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов УР». Капитальный ремонт проведён также в 547 домах, где был выбран способ накопления средств на собственном спецсчёте.
А теперь, уважаемые коллеги, о дорожной отрасли. В 2016 году объём ассигнований дорожного фонда Удмуртии составил 7 млрд. 913 млн. рублей. Из них 1 млрд. 860 млн. рублей – средства федерального бюджета. Отремонтировано 78 и восстановлено 103 километра автомобильных дорог. Введено 14 сельских автодорог общей протяженностью в 55 км.
Проведена работа по реконструкции автомобильной дороги Ижевск-Сарапул в размере 200 млн. рублей. К сожалению, по известным причинам переносится на следующий год ввод в эксплуатацию мостовых переходов через реки Каму и Буй. Отмечу, что бюджет республики не имеет просроченной задолженности по финансированию этого объекта.
Уверен, что исполнение графика выполнения работ и алгоритма погашения задолженности перед подрядчиками позволит завершить строительство и оформить документацию в июне 2017 года. В настоящий момент рабочее движение по мосту запущено, на проектную документацию получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Все необходимые технические средства организации дорожного движения, обеспечивающие безопасность, установлены.
Вам известно, коллеги, что Минтранс России включил Удмуртию в число регионов, где с будущего года заработает федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Задачу по его реализации поставил Президент Путин в Послании Федеральному Собранию.
Проект предусматривает ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог в пределах стокилометровой зоны от Ижевской агломерации, а также в границах самого города Ижевска.
Дорожный фонд Удмуртии 2017 года на данный момент прогнозируется в сумме 5,5 млрд. рублей. Сюда вошли и федеральные средства. Это 625 млн. рублей на программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ижевской городской агломерации». А также почти 521 млн. на сельские дороги. Буквально на прошлой неделе пришла информация, что республика получит дополнительно 263 млн. рублей на ремонт дворовых территорий и проездов.
Основными задачами дорожной отрасли в наступающем году, наряду с вводом Камского моста, должны стать участие в федеральном приоритетном проекте. Продолжение реконструкции автодорог Ижевск-Сарапул и Костино-Камбарка. Предстоит также ввести почти 49 км новых дорог, в основном на селе, отремонтировать 69 км дорожной сети. Муниципальные образования получат субсидии на ремонт местных дорог.
К сожалению, никуда не уйти от такого неприятного факта, как неосвоение нашими дорожниками в этом году крупной суммы федеральных средств. Это около 600 млн. рублей. Что отметила и Счётная плата России. Каковы бы ни были причины этого, прошу сделать выводы и впредь не допускать ничего подобного.
Сказанное относится не только к Министерству транспорта и дорожного хозяйства, но и к другим нашим министерствам. Виновные в неполном использовании федеральных средств руководители будут привлекаться к персональной ответственности.
Крупные перемены к лучшему отмечены в 2016 году в материальной базе системы здравоохранения республики. Введены в строй 25 фельдшерско-акушерских пунктов в 22 районах республики и два в Ижевске. В будущем году в шестнадцати районах появятся еще 22 ФАПа. Обращаю внимание Правительства и глав муниципальных образований на необходимость вовремя готовить документацию по оформлению земельного участка под ФАП.
Впервые за последние 10 лет серьёзно обновлен парк автомобилей скорой медицинской помощи. Мы получили 106 новых автомобилей. Это почти половина всего парка. Задача Правительства на 2017 год – завершить его обновление с использованием всех источников финансирования.
Благодаря оснащению современной медицинской аппаратурой, другим мерам по улучшению материально-технической базы укрепилась служба охраны материнства и детства. Как результат, в 2016 году зафиксирован исторический минимум младенческой смертности в Удмуртии – 4,9 промилле.
Расширилось предоставление высокотехнологичной медицинской помощи. В течение года её получат 3732 пациента, что в полтора раза больше уровня прошлого года. Благодаря этому достигнут исторический минимум показателя смертности от болезней системы кровообращения.
Объёмы финансирования высокотехнологичной помощи в 2017 году должны вырасти еще на 44,5 процента. Значит, больше наших земляков смогут получить лечение, не выезжая за пределы республики.
В соответствии с задачей, поставленной в послании Президента Российской Федерации, в будущем году предстоит обеспечить для всех учреждений здравоохранения возможность доступа к телемедицине.
Напомню и о том, что 2017 год объявлен в Удмуртии Годом профилактики онкологических заболеваний. Будет реализована большая программа по раннему определению и коррекции факторов риска, своевременному выявлению злокачественных новообразований, совершенствованию медицинской помощи онкологическим больным.
В сфере образования Удмуртия вместе со всей страной включилась в решение задачи ликвидации второй смены в школах. У нас в ней учатся 28 тысяч детей – 17 процентов всех школьников.
Участвуя в федеральной программе создания новых учебных мест, республика строит школу на 825 мест в микрорайоне «Столичный» города Ижевска. Начато строительство ещё одной школы в Ижевске, а также школ в Можге и Алнашах. Их ввод в эксплуатацию намечен на 2017 год.
Практически обеспечив местами в детских садах ребятишек от трех до семи лет, наш регион всё острее ощущает их нехватку для детей младше 3 лет. Этот вопрос требует серьёзного внимания. Жду предложений от Правительства. Уважаемые участники сессии! В республике своевременно и в полном объёме производятся выплаты более чем сорока видов пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки. Общая сумма на эти цели составит в текущем году 5,3 млрд. рублей. Все пособия проиндексированы от 6,4 до 7 процентов.
Начато решение задачи из Послания Президента России Федеральному Собранию о передаче к 2020 году социально ориентированным некоммерческим организациям до 10 процентов средств от бюджетного финансирования государственных социальных услуг. Этому было посвящено, в частности, недавнее заседание общественного совета по делам инвалидов при Главе республики.
Несмотря на трудности с бюджетом, мы продолжаем заботиться об объектах культуры. Завершается ремонт фасадов старого здания театра имени Короленко, капитальный ремонт крыши здания Государственного цирка Удмуртии. До конца года завершится капитальный ремонт стилобатной части Государственного театра оперы и балета.
В числе первоочередных задач отрасли на 2017 год – продолжение формирования и развития нашего главного туристического кластера с брендами «Чайковский» и «Калашников».
В рамках проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег» будет продолжена реконструкция набережной г. Сарапула. Считаю, в этой связи, что работа по подготовке празднования 100-летия со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова требует ускорения. В январе следующего года должно пройти заседание юбилейного оргкомитета под руководством Дмитрия Олеговича Рогозина.
Прошу Правительство республики гораздо более активно продвигать на федеральном уровне наши проекты и предложения к 100-летию Калашникова. В их числе и сохранение уникального памятника культурного и индустриального наследия федерального значения – Главного корпуса Ижевского оружейного завода.
Но, надеясь на помощь от федерального центра, и нам в Удмуртии следует объединять усилия по сбережению нашего общего культурного наследия. Верю, что в республике есть неравнодушные люди, способные помочь ижевской старине. Надо их искать, вовлекать в эту работу.
Завершая социальную тему, обращаю внимание Правительства на необходимость активнее использовать механизм государственно-частного партнёрства для расширения строительства социальных объектов.
К сожалению, некоторые проекты «пробуксовывают» у нас по полтора-два года. Такая работа отраслевых ведомств недопустима. Напоминаю свою установку – у каждого отраслевого министерства должно быть в заделе не менее пяти проектов ГЧП, направленных на решение проблем отрасли.
Отмечу также, что в 2017 году Правительство республики продолжит реализацию «дорожных карт» по повышению заработной платы работников социальной сферы до уровня, предусмотренного майскими указами Президента России. По 2016 году заданные показатели достигнуты.
Уходящий год не был потерян и с точки зрения развития физической культуры и спорта, воспитания у молодежи и всего населения здорового, спортивного образа жизни.
Несмотря на экономические трудности, серьёзное пополнение получила спортивная база республики. В числе наиболее значимых объектов лыжная база в поселке Игра, стадион в селе Сигаево, стадион для пляжных видов спорта и физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом на стадионе «Торпедо» – оба объекта в городе Ижевске. «Второе рождение» получил после реконструкции стадион «Энергия» в Сарапуле.
Ряд объектов введен в рамках государственно-частного партнерства.
Говоря о задачах будущего года, обращаю внимание Правительства и руководства Ижевска – необходимо начинать реализацию программы строительства школьных стадионов. Считаю, что в будущем году надо ввести не менее трех стадионов. Нужно продолжить также работу по подготовке строительства Дворца единоборств на проспекте Калашникова.
Уважаемые друзья! Сегодня Россия решает сложные исторические задачи. Отстаивает национальные интересы. Противодействует силам, которые препятствуют нам в этом, стремятся навязать свою волю.
Что помогало и помогает нашей многонациональной стране выстоять во всех испытаниях? Чёткий ответ на этот вопрос дал в одном из недавних выступлений Владимир Владимирович Путин. Это межнациональное согласие. Оно, по словам нашего Президента, является безусловным приоритетом, важнейшим условием самого существования Российского государства.
На удмуртской земле, как и прежде, сохраняются доброжелательные отношения между всеми этническими группами и конфессиями. Свой вклад в общее дело вносят национально-культурные автономии, работающие в Удмуртии.
Шагом в улучшении учебной базы национальных школ стало выделение средств на проведение экспертизы учебников на удмуртском языке. Её успешно прошли 13 учебников для первых-четвёртых классов. Эта работа будет продолжена.
Важной задачей 2017 года станет проведение в Ижевске двенадцатого Конгресса антропологов и этнологов России.
Уважаемые коллеги! Указом Президента России будущий год объявлен в нашей стране Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. В 2016 году мы продвинулись в решении природоохранных задач. Завершена реализация проекта экологической реабилитации Ижевского водохранилища. Результаты анализов проб воды говорят о значительном уменьшении содержания в ней загрязняющих веществ. Движется дело со строительством «кустовых» полигонов твёрдых коммунальных отходов. Планируется создание двух мусоросортировочных комплексов в северной и центральной зонах республики.
Для ликвидации накопленного экологического ущерба Удмуртия вошла с объектом «Рекультивация полигона ТБО по Сарапульскому тракту» в Национальный проект «Чистая страна». Из федерального бюджета в 2017–2021 годы на это будет выделено 109,6 млн. рублей. На 2017-2018 годы запланирована разработка проектно-сметной документации по расчистке русла реки Чепцы. Это улучшит водоснабжение населения.
Год экологии имеет непосредственное отношение и к лесному хозяйству республики, ситуация в котором остается стабильной. Несмотря на продолжительный период жаркой и сухой погоды летом этого года, не допущено ни одного крупного лесного пожара. Можно также отметить, что за последние три года снизился средний объём одного случая незаконной рубки.
Много внимания в республике уделяется качеству предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг.Во всех городах и районах республики действуют 32 многофункциональных центра, имеющих также 139 территориально обособленных структурных подразделений.
Благодаря МФЦ доступ к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна» имеют 99,5 процента жителей Удмуртии.
Велась также работа по развитию механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Самыми востребованными из числа региональных услуг являются: запись на прием к врачу; услуги ЗАГС по регистрации рождения, регистрации брака; услуги общего и дошкольного образования по записи в детский сад, электронный дневник; предоставление информации о культурно-массовых мероприятиях.
На сегодня на порталах госуслуг зарегистрировались 49 процентов жителей республики в возрасте старше 14 лет. По данному показателю наш регион занимает седьмое место по стране.
Уважаемые депутаты и приглашенные! Остановлюсь далее на бюджетной политике.
В условиях неблагоприятной экономической ситуации и снижения устойчивости доходной базы бюджета особое внимание уделяется сохранению баланса бюджетных доходов и расходов.
Положительные результаты приносит работа созданного в прошлом году Совета по координации деятельности, направленной на укрепление доходов консолидированного бюджета Удмуртии.
По итогам 11 месяцев этого года в бюджет республики дополнительно поступило более 5 млрд. рублей налога на прибыль. Самый большой вклад в это внесли наши нефтяники и крупные промышленные предприятия. За что им большое спасибо. Отмечу, что бюджетная политика была направлена одновременно на сдерживание роста расходов, повышение их эффективности и приоритетное исполнение социальных расходов.
Продолжаются мероприятия по оптимизации бюджетной сети. В целом, по итогам 11 месяцев 2016 года, бюджетный эффект от реализации мероприятий по повышению эффективности расходов и оптимизации бюджетной сети оценивается более чем в 1 миллиард рублей. В эту сумму вошла и экономия средств на управленческие расходы, в том числе за счёт сокращения кадров.
К сожалению, всех этих мер недостаточно для обеспечения принятых обязательств. Поэтому мы привлекали также банковские кредиты. В результате все бюджетные обязательства по итогам 2016 года исполнены в полном объеме.
Требования бюджетного законодательства в части уровня дефицита бюджета и государственного долга республики соблюдены. Так, по итогам года государственный долг Удмуртии составит 48 млрд. 973,5 млн. рублей. Что на 3 млрд. меньше показателя, который допустим Законом о бюджете на 2016 год.
Обеспечение сбалансированности бюджета останется основным направлением бюджетной политики и в 2017 году.
Перед Правительством и органами местного самоуправления стоит задача принять дополнительные меры по укреплению доходной базы бюджетов и продолжить более сдержанный подход к расходам. Одним из источников экономии бюджетных средств должна стать дальнейшая оптимизация органов управления, сокращение числа государственных и муниципальных служащих, управленческих расходов в целом. Считаю, что нужно провести такое сокращение минимум на 10 процентов.
В условиях острого дефицита бюджетных средств возрастает зависимость от финансовой помощи из федерального бюджета.
Поэтому я обращаюсь к депутатам Государственной Думы, представителям республики в Совете Федерации и прошу в 2017 году еще более активно работать с федеральным Правительством и отраслевыми министерствами по привлечению в наш регион дополнительной финансовой помощи.
Это позволит обеспечить исполнение принятых обязательств и сохранить социальную стабильность в республике.
Уважаемые коллеги! Любая работа, а особенно наша с Вами, должна оцениваться. В 2016 году мы впервые провели оценку эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики с использованием системы ключевых показателей эффективности. Она, конечно, ещё не совершенна, и мы её активно дорабатываем. В 2017 году планируем распространить систему оценки и на Глав городских округов и муниципальных районов.
Оценивая работу Правительства в целом, скажу, что оно держит под постоянным контролем все основные направления развития республики. Тем не менее, всем нам надо «прибавлять оборотов», использовать всё полезное, что есть в практике других регионов. Повышению эффективности работы органов государственной власти и местного самоуправления будет способствовать внедрение в их деятельность проектного управления. Главной его целью является обеспечение достижения результатов при соблюдении и сокращении сроков и повышении эффективности использования ресурсов.
В 2017 году стоит задача активно включиться в реализацию проектов по одиннадцати приоритетным направлениям, определенным на федеральном уровне, и привлечь при этом максимально возможные федеральные средства.
Президент Российской Федерации ставит перед нами задачу – укреплять доверие между властью и бизнесом, улучшать деловой климат в стране. Именно на это направлена оценка регулирующего воздействия (ОРВ), вырабатываемая в диалоге представителей власти и бизнеса. Ежегодно такую оценку проходят десятки проектов правовых актов.
Выйти на более высокий уровень организации работы позволит создание в 2017 году на региональном портале ОРВ единой площадки для общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов.
Уважаемые друзья и коллеги! Еще одна важнейшая наша задача – углубление диалога власти и общества.
Вновь сошлюсь на Послание Президента России. Владимир Владимирович Путин особо выделил необходимость солидарности и единства в нашем обществе ради успешного развития страны. При этом он сделал акцент на важности универсальных принципов справедливости, уважения и доверия, реализация которых должна быть гарантирована и внутри России, в отношении каждого человека и всего общества. Уверен, что под этими словами нашего лидера подпишется любой здравомыслящий человек.
И все мы понимаем, что достичь солидарности и единства, справедливости и доверия без самого тесного диалога власти и гражданского общества просто невозможно. Напомню, что по итогам прошедших 18 сентября в Удмуртии местных выборов к руководству в целом ряде районов пришли новые люди.
Среди тех, кого они сменили, были руководители, потерявшие свои должности во многом из-за неумения наладить диалог с людьми и общественностью.
Да, такой диалог часто непрост, могут задать неудобные вопросы. Но наш народ всегда примет честный, откровенный разговор. Подскажет решение имеющихся проблем, проявит инициативу. Не раз убеждался в этом в поездках по республике. Поэтому еще раз призываю: умейте слушать и слышать другое мнение!
Приведу пример. Разве было бы столько конфликтов в Ижевске вокруг «точечной» застройки, если бы прежнее руководство города действовало и по закону, и по совести? Прислушивалось к мнению общественности, неравнодушных людей? Конечно же, нет!
Отдельно остановлюсь на теме борьбы с коррупцией. Она в республике идёт и на очень серьезном уровне. Главное, как сказал на днях наш Президент, не превращать эту борьбу в «политическое шоу». Благодаря совместной работе с вами, уважаемые депутаты, мы внесли изменения в закон «О мерах по противодействию коррупционным проявлениям в Удмуртской Республике».
Отныне есть только одна-единственная мера ответственности за совершение коррупционных правонарушений – увольнение с должности в связи с утратой доверия.
Комиссия по координации работы по противодействию коррупции выявила в течение года более 10 нарушений антикоррупционного законодательства лицами, замещающими государственные должности. В итоге четверым из них объявлен «выговор», трое, после поступления материалов на Комиссию, уволились по собственному желанию. Это было ещё до ужесточения законодательства. После этого один руководитель был уволен в связи с утратой доверия.
Скажу откровенно – я всегда ценил и ценю кадры. И каждый такой случай принимаю близко к сердцу. Но – закон есть закон. Не раз говорил и повторю сегодня – у нас нет «неприкасаемых». И пусть никто не ищет здесь политики или еще чего-нибудь.
Есть только одно – жесткая установка закона на соблюдение антикоррупционных требований, ограничений и обязанностей.
2016 год был отмечен развитием средств массовой информации Удмуртии. Учреждено новое СМИ – общественно-политический журнал «Республика». Набирает обороты информационное агентство «Удмуртия». Ежедневно его услугами пользуются в среднем 4200 пользователей. Продолжается работа по расширению зоны вещания круглосуточного телеканала «Удмуртия».
Одной из задач 2017 года будет дальнейшее становление Дома печати в Ижевске как центра притяжения ведущих изданий республики и журналистов республики, обладающего всей необходимой для этого инфраструктурой.
Уважаемые депутаты и приглашённые! Завершая доклад, скажу, что, по всем прогнозам, 2017 год не сулит нам лёгкой жизни ни в одном из секторов экономики как Удмуртии, так и России в целом.
И мы никому не можем обещать «золотых гор». Но сохранить и упрочить достигнутый уровень вполне реально. Уверен, что все мы хотим, чтобы у нас в республике так же устойчиво развивались промышленность и сельское хозяйство, активно строились дороги и новое жилье.
А значит – нужно работать еще больше, еще качественней. И тогда изменения к лучшему обязательно придут. Их почувствуют жители всей Удмуртии. В этом не только наша задача, но и долг перед земляками.
Желаю всем нам успехов и удачи на этом пути!
Спасибо за внимание".
Фото: udmurt.ru
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