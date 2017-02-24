Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества, Глава Удмуртии Александр Соловьёв принял участие в возложении цветов к Монументу боевой и трудовой славы, посвящённому подвигу трудящихся республики в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
В торжественной церемонии по случаю государственного праздника также участвовали: ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла, участники локальных конфликтов XX века, члены Правительства, депутаты Государственного Совета УР и Гордумы Ижевска, руководители территориальных органов исполнительной власти, представители ветеранских объединений, участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», активисты общественных объединений Удмуртской Республики, горожане.
Завершилась церемония возложения минутой молчания в память о защитниках Отечества, погибших при исполнении служебного и гражданского долга.
Фото: udmurt.ru
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