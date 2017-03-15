Главная » Глава Удмуртии Александр Соловьев с визитом посетил город Воткинск

Глава Удмуртии Александр Соловьев с визитом посетил город Воткинск

14 марта
0
F590c3e3570193002f513e2921998915 Глава Удмуртии Александр Соловьев с визитом посетил город Воткинск

Во вторник, 14 марта, Глава Удмуртии Александр Соловьев посетил город Воткинск. Руководитель региона провёл рабочую встречу с главой муниципального образования Владимиром Перевозчиковым, в ходе которой стороны обсудили вопросы социально-экономического развития города, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

Владимир Перевозчиков проинформировал Главу региона об основных итогах 2016 года, поблагодарил за содействие в решении вопроса о передаче здания бывшего Расчётно-кассового центра Центробанка России учреждению дополнительного образования детей «Центр детского творчества».

В беседе были затронуты и актуальные проблемы города: очистка улиц от снега, проведение противопаводковых мероприятий и вопросы реализации на территории Воткинска приоритетных федеральных программ и проектов.

В частности, коснулись программы «Комплексное развитие моногородов». В её рамках планируется осуществить ряд совместных мероприятий в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ, поддержки и развития малого бизнеса, реализации инвестиционных проектов.

Воткинск также является участником ещё одного приоритетного федерального проекта по формированию городской комфортной среды. В части благоустройства территорий массового пребывания граждан в городе Воткинске рассматривается продолжение реконструкции набережной пруда.

Участники встречи затронули и имущественные вопросы. В прошлом году Удмуртия передала в городскую собственность высвобожденное здание Воткинского межрайонного специализированного дома ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики Министерства здравоохранения УР. Здесь планируется открыть детское дошкольное учреждение на 4 группы.

Завершая встречу, Глава Удмуртии подчеркнул: «Мы обсудили сегодня наиболее важные вопросы, волнующие горожан: здравоохранение, благоустройство, ввод дополнительных мест в детских садах и другие. Убеждён, что участие Воткинска в ведущих приоритетных федеральных проектах станет очередным шагом в дальнейшем успешном развитии муниципального образования на благо воткинцев».

В рамках рабочего визита Глава Удмуртии посетил Воткинский машиностроительный завод, встретился с руководителем предприятия Виктором Толмачёвым.

Фото: udmurt.ru

Метки: Рабочая поездка Воткинск Воткинский завод Александр Соловьев

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо