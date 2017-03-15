Во вторник, 14 марта, Глава Удмуртии Александр Соловьев посетил город Воткинск. Руководитель региона провёл рабочую встречу с главой муниципального образования Владимиром Перевозчиковым, в ходе которой стороны обсудили вопросы социально-экономического развития города, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Владимир Перевозчиков проинформировал Главу региона об основных итогах 2016 года, поблагодарил за содействие в решении вопроса о передаче здания бывшего Расчётно-кассового центра Центробанка России учреждению дополнительного образования детей «Центр детского творчества».
В беседе были затронуты и актуальные проблемы города: очистка улиц от снега, проведение противопаводковых мероприятий и вопросы реализации на территории Воткинска приоритетных федеральных программ и проектов.
В частности, коснулись программы «Комплексное развитие моногородов». В её рамках планируется осуществить ряд совместных мероприятий в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ, поддержки и развития малого бизнеса, реализации инвестиционных проектов.
Воткинск также является участником ещё одного приоритетного федерального проекта по формированию городской комфортной среды. В части благоустройства территорий массового пребывания граждан в городе Воткинске рассматривается продолжение реконструкции набережной пруда.
Участники встречи затронули и имущественные вопросы. В прошлом году Удмуртия передала в городскую собственность высвобожденное здание Воткинского межрайонного специализированного дома ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики Министерства здравоохранения УР. Здесь планируется открыть детское дошкольное учреждение на 4 группы.
Завершая встречу, Глава Удмуртии подчеркнул: «Мы обсудили сегодня наиболее важные вопросы, волнующие горожан: здравоохранение, благоустройство, ввод дополнительных мест в детских садах и другие. Убеждён, что участие Воткинска в ведущих приоритетных федеральных проектах станет очередным шагом в дальнейшем успешном развитии муниципального образования на благо воткинцев».
В рамках рабочего визита Глава Удмуртии посетил Воткинский машиностроительный завод, встретился с руководителем предприятия Виктором Толмачёвым.
Фото: udmurt.ru
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