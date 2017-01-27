Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев принял участие в расширенном заседании коллегии МВД по УР.
Итоги работы ведомства за 2016 год подвёл министр МВД по УР Александр Первухин в четверг, 26 января, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Александр Соловьев в своём выступлении отметил, что уровень взаимодействия органов государственной власти региона и МВД по УР достаточно высок.
«Мы внимательно воспринимаем все конструктивные ваши предложения. Стараемся идти навстречу. Хотя в нынешних сложных финансово-экономических условиях не всегда можем делать это так быстро, как хотелось бы. В минувшем году в Ижевске активно заработал кабинет медицинского освидетельствования (современный аналог прежнего медвытрезвителя). Это означает, что ежемесячно сотни людей в Ижевске смогли избежать участи пострадать от преступников. А кому-то из них, наоборот, не пришлось самим совершить правонарушения.
Значит, дело того стоит. Нужно искать здания и открывать такие кабинеты во всех наших городах. Такую задачу я поставил перед Минздравом и руководителями городов. И она будет решена» - сказал Александр Соловьев.
Глава Удмуртии также затронул тему развития ДНД, заметив, что руководители города Ижевска и сельских районов, где уровень преступности выше среднереспубликанского должны активнее использовать возможности общественных формирований правоохранительной направленности.
Он также добавил, что большое внимание уделяется взаимодействию госвласти и силовых структур по созданию условий для снижения числа дорожно-транспортных происшествий, сбережения жизни и здоровья жителей региона.
По мнению Александра Соловьева, новые возможности в решении дорожных проблем открывает участие Удмуртии в федеральном приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги».
В заключение Глава республики поблагодарил личный состав Министерства за проделанную работу на благо республики и её жителей: «Хочу пожелать, чтобы ваша работа и в будущем была такой же действенной. Чтобы укреплялся авторитет органов правопорядка. Будем вместе трудиться, обеспечивая дальнейшее развитие родной Удмуртии, повышение качества жизни наших земляков, сохранение в республике общественного согласия и стабильности».
В 2016 году в Удмуртии было зарегистрировано 26 219 преступлений, что на 11,3 процентов меньше, чем в 2015 году (в 2015 году – 29 548). Для сравнения, в целом по Российской Федерации число преступных деяний сократилось на 9,6 процентов, по Приволжскому федеральному округу - на 10,2 процентов. Раскрываемость преступлений составила 61,2 процента (в 2015 году - 59,4 процента; РФ: 54,8 процента; ПФО: 59,2 процента).
Уровень преступности в расчёте на 100 тысяч человек населения, по сравнению с 2015 годом, снизился с 1 947 до 1 728 преступлений. Вместе с тем, выше среднереспубликанского данный показатель отмечается в г. Ижевске, Юкаменском, Красногорском, Селтинском, Балезинском, Дебесском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском, Кизнерском, Игринском, Киясовском и Граховском районах. Самый низкий уровень преступности зафиксирован на территории Можгинского, Сарапульского, Малопургинского, Глазовского, Алнашского и Воткинского районов.
Фото: udmurt.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.