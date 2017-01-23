В минувшие выходные Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев принял участие в работе XVI отчётно-выборного съезда Партии «Единая Россия».
В субботу делегация от Удмуртии работала на семи дискуссионных площадках: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме» и «Аграрная сверхдержава», сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Как отметил вчера на подходе к журналистам руководитель республики, на площадках с участием представителей первичных и местных отделений, экспертов и членов Правительства РФ были подведены итоги реализации основных направлений и программ партии.
«Мы проанализировали те партийные проекты, которые осуществлялись в регионах в течение последних пяти лет. И можно сказать с уверенностью, что за это время партия «Единая Россия» многое сделала для жителей России. И как политическая сила укрепила своё влияние в нашем государстве. Мы ещё раз доказали, что партия «Единая Россия» состоялась, и сегодня это лидирующая и правящая партия в Российской Федерации», - сказал Александр Соловьев.
В понедельник, 23 января, Глава Удмуртии продолжит работу в Москве. Запланированы встречи в Правительстве РФ, в частности, с федеральным министром культуры Владимиром Мединским, а также интервью для телеканала «Страна».
Фото: udmurt.ru
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