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Глава Удмуртии Александр Соловьев принял участие в работе XVI съезда партии «Единая Россия»

23 января
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486124d7c6edf2e389f764bc017ab956 Глава Удмуртии Александр Соловьев принял участие в работе XVI съезда партии «Единая Россия»

В минувшие выходные Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев принял участие в работе XVI отчётно-выборного съезда Партии «Единая Россия».

В субботу делегация от Удмуртии работала на семи дискуссионных площадках: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме» и «Аграрная сверхдержава», сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

Как отметил вчера на подходе к журналистам руководитель республики, на площадках с участием представителей первичных и местных отделений, экспертов и членов Правительства РФ были подведены итоги реализации основных направлений и программ партии.

«Мы проанализировали те партийные проекты, которые осуществлялись в регионах в течение последних пяти лет. И можно сказать с уверенностью, что за это время партия «Единая Россия» многое сделала для жителей России. И как политическая сила укрепила своё влияние в нашем государстве. Мы ещё раз доказали, что партия «Единая Россия» состоялась, и сегодня это лидирующая и правящая партия в Российской Федерации», - сказал Александр Соловьев.

В понедельник, 23 января, Глава Удмуртии продолжит работу в Москве. Запланированы встречи в Правительстве РФ, в частности, с федеральным министром культуры Владимиром Мединским, а также интервью для телеканала «Страна».

Фото: udmurt.ru

Метки: съезд Партия "Единая Россия" Командировка в Москву Александр Соловьев

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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