В субботу, 18 марта, в столице Удмуртии состоялся патриотический фестиваль «Весна России». В парке культуры имени Кирова в полдень собрались сотни ижевчан и гостей города, чтобы отдохнуть и выразить солидарность с жителями Крыма. В фестивале принял участие Глава республики Александр Соловьев, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Главным событием акции стал митинг-концерт. На центральной сцене выступили заместитель председателя Общественной палаты Удмуртии Ольга Бускина, полковник Российской армии Вольтер Абрамян, член регионального штаба Общероссийского народного фронта в УР Алексей Серебренников, руководитель республиканского штаба студенческих отрядов Мария Корнилова.
Для участников фестиваля было организовано несколько площадок. С концертной программой выступил ансамбль «Италмас» и народный ансамбль русской песни «Забава» Воткинского района. Для детей и молодых людей организаторы провели «Молодёжные забавы», в зоологическом парке прошла акция «Прогулка с врачом».
Особенно многолюдными были площадки «Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов в 2017 году в г. Сочи» и «Готов к труду и обороне».
Все желающие участники фестиваля могли измерить артериальное давление, пройти экспресс-оценку состояния мышцы сердца на аппарате «Кардиовизор», определить внутриглазное давление насыщение крови кислородом. Здесь же сторонники здорового образа жизни получили возможность обучиться методике скандинавской ходьбы.
Любители танцев получили заряд бодрости на удмуртской танцевальной площадке вместе с участниками фольклорного ансамбль «Инвожо» и на песенно-танцевальной площадке «Русская вечорка».
Отвечая на вопросы представителей СМИ, Александр Соловьев подчеркнул значимость праздника: «Сегодня особый весенний день - ровно три года назад крымчане приняли судьбоносное решение. Наши братья и сестры вернулись на свою историческую родину. Теперь мы живём все вместе в одном великом государстве и верим в доброе будущее!.
Фото: udmurt.ru
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