Глава Удмуртии в понедельник, 9 января, осмотрел дом по улице 50 лет ВЛКСМ города Ижевска, где в ночь с 7 на 8 января произошло обрушение кровли. Здесь Александр Соловьев провёл оперативное совещание с участием начальника Главного управления МЧС России по УР Петром Фоминым и представителями Фонда капитального ремонта в УР, сообщает пресс-служба Главы и Правительства региона.
Причинами обрушения, по мнению экспертов, стало большое количество снега, который должным образом не был счищен управляющей компанией, а также особенность строения пролётов крыши, длина которых составляет около 12 метров.
В ходе осмотра руководитель региона подчеркнул, что желательно провести не частичный ремонт обвалившегося участка кровли, а сделать полностью капитальный ремонт всей крыши. В целях максимального сокращения сроков ремонта Глава предложил рассмотреть возможность введения на жилом объекте режима чрезвычайной ситуации.
«Ввод режима ЧС позволит отремонтировать крышу в течение месяца, - пояснил журналистам Александр Соловьев. - Помимо этого, я поручил провести ревизию жилых домов с подобной конструкцией крыш (уточнение: у которых большие пролёты), чтобы не допустить повторения ситуации. Таких домов более 50».
По словам начальника Главного управления МЧС России по УР Петра Фомина, сегодня экстренно будет собрана комиссия и принято решение о введении ЧС локального уровня, что не противоречит законодательству.
Также он отметил, что капитальный ремонт будет проводиться в штатном режиме, без эвакуации граждан. Что касается возобновления работы системы теплоснабжения, отопление было восстановлено в течение 10-12 часов после события, температура в квартирах была стабильной.
Фото: udmurt.ru
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