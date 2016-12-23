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Глава Удмуртии Александр Соловьев подведет итоги уходящего года 27 декабря

13 декабря
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В рамках последней сессии уходящего года Глава республики обратится к депутатам высшего законодательного органа власти Удмуртии.

1419953690 unnamed 1 Глава Удмуртии Александр Соловьев подведет итоги уходящего года 27 декабря

27 декабря состоится внеочередная сессия Государственного Совета Удмуртии. Такое решение было принято на заседании Президиума Госсовета, которое прошло в понедельник, 12 декабря, под руководством Владимира Невоструева.

В рамках последней сессии уходящего года Глава республики обратится к депутатам высшего законодательного органа власти Удмуртии. В своём выступлении Александр Соловьев подведет итоги уходящего года и поставит задачи на следующий, сообщает пресс-служба Госсовета УР.

Помимо этого в повестку предстоящей сессии республиканского парламента включен ряд дополнительных вопросов. В частности, внесение изменений в закон об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования УР на 2016 год, а также в закон об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Кроме того, депутаты рассмотрят проект закона, вносящий изменения в республиканское законодательство о мерах социальной поддержки работников государственных учреждений и организаций в части поддержки среднего медицинского персонала, работающего в сельской местности.

Фото: izhlife.ru

Метки: Глава Удмуртии Александр Соловьев внеочередная сессия Государственного Совета Удмуртии итоги года

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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