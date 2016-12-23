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Глава Удмуртии Александр Соловьев побывал на предприятии «Глазов. Электрон»

21 декабря
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19 декабря здесь состоялся запуск производственного участка по изготовлению аккумуляторных жгутов для автомобилей LADA Vesta.

0bbd3e0fb9810ae4b33ef3d92f50dd4f Глава Удмуртии Александр Соловьев побывал на предприятии «Глазов. Электрон»

19 декабря Глава Удмуртии Александр Соловьев побывал с рабочим визитом в Глазове. В рамках своего визита руководитель региона побывал на предприятии «Глазов. Электрон», учредителем которого является Всероссийское общество слепых.

Глазовское предприятие занимается выпуском электрических жгутов для автомобильной и бытовой техники с применением современных технологий обработки проводов и кабелей - мерной резки, зачистки, армирования разъёмами, тестирования.

«Глазов. Электрон» выступает авторизованным поставщиком крупнейших фирм (АвтоВАЗ, Candy и ВЕКО).

Стоит отметить, более половины работников на этом предприятии - люди с физическими ограничениями по состоянию здоровья.

В 1962 году при взаимодействии с ПО "Ижмаш" предприятие начало специализироваться на выпуске тормозных колодок для автомобилей и мотоциклов марки "Иж", в 1968 году приступило к производству жгутов проводов для электрооборудования автомобилей и мотоциклов "Ижмаш". В 1991 году был постав¬лен производственный рекорд: выпущено 160 тысяч автомобильных и 380 тысяч мотоциклетных жгутов.

Четыре года назад классические модели были сняты с производства Ижевского автозавода, вместо них запустили автомобили LADA Granta. Чтобы стать поставщиком жгутов для этой модели, предприятие прошло сертификацию центра UTAC (Франция) по стандарту ISO 16949.

В техническое перевооружение предприятия с 2012 года инвестировано более 40 миллионов рублей на участке изготовления жгутов проводов для автомобилей, выпускаемом на Ижевском автозаводе.

19 декабря при участии Александра Соловьева состоялся запуск производственного участка по изготовлению аккумуляторных жгутов для автомобилей LADA Vesta. Планируемый серийный запуск жгутов проводов для нового российского автомобиля позволит не только сохранить рабочие места, в том числе и для людей, ограниченных по состоянию здоровья, но и создать в 2017 году новые в рамках программы «Доступная среда».

«Неделю назад я был на нашем автозаводе, - отметил Глава Удмуртии в выступлении перед работниками предприятия. – Продукция специалистов завода пользуется на рынке устойчивым спросом. И замечательно, что вам удалось наладить с машиностроителями партнёрские взаимоотношения. У вас хорошие перспективы сотрудничества, у вас большое желание идти вперёд. Руководство республики непременно поможет «Электрону» реализовать эти планы», - цитирует Александра Соловьева пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.

Фото: udmurt.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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