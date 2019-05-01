Уважаемые друзья!
Праздник Весны и Труда, более привычный нам под названием Первомай, – это день единства и сплочённости всех созидательных сил общества, символ обновления, единства и добрых дел.
В первый день мая тысячи россиян выходят на улицы и площади городов, посёлков, сёл, чтобы пройтись в едином строю и проявить солидарность со всеми, кто ценит труд. Ведь именно созидательная работа в основе всего, чем живёт и пользуется человек. Меняются политические и экономические системы, но главным источником и мерилом развития общества остаётся труд.
Во многом благодаря эффективной работе жителей республики Удмуртия имеет возможность выполнять социальные обязательства – строить ясли и детсады, школы, спортивные объекты, из года в год повышать зарплату сотрудникам бюджетной сферы, постепенно улучшать систему образования и здравоохранения. Труженики региона активно включились в реализацию десятков национальных проектов, инициированных Президентом России. Уже сегодня можно сказать, что в ближайшие годы республику ожидают серьёзные перемены к лучшему. Но это возможно лишь в условиях взаимопонимания и поддержки друг друга. Нам необходимо объединить усилия власти, бизнеса, профессиональных союзов и общественности. Удмуртия должна и может стать динамично развивающимся и комфортным регионом Федерации.
В этот праздничный день желаю вам всем доброго настроения, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Пусть в сердце каждого живёт весна!
Глава Удмуртской Республики А.В. Бречалов
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