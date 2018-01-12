Многих сарапульцев и прибывающих в город волнует вопрос, касающийся развития городской среды. Они сетуют на ненадлежащее состояние центральной части города и обеспокоены вопросом ее реконструкции. Приведет ли город свое «лицо» в должное состояние и какова судьба центра города? Ответы на наболевшие вопросы будут даны в ходе встречи с Главой города.
Уважаемые жители города и представители бизнес-сообщества! Вы также можете принять активное участие в развитии центральной части города. Если у вас есть предложения по благоустройству города – высказывайтесь и пишите на электронный адрес: glava@saradmin.udmnet.ru. Обращения принимаются в срок до 19 января, об этом сообщила пресс-служба города Сарапула.
Справка «УП»
Состав объектов культурного наследия, находящихся в границах города Сарапула, представлен широким спектром – это памятники архитектуры и археологии, достопримечательные и памятные места, монументальные композиции и памятные знаки. Особой категорией являются 68 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включенных в Единый государственный реестр. Из них: 6 объектов федерального значения, 62 объекта регионального значения.
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