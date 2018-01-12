Первая «зарплата» первенца. Выплата в Удмуртии будет равна 8964 рублям С января 2018 года начнут действовать новые меры социальной поддержки. Большинство семей, в которых р...

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