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Глава Сарапула открыл прием предложений по развитию центра города

12 января
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Первая в этом году пресс-конференция Александра Ессена, которая пройдет 23 января, будет посвящена одной из самых острых тем. Журналистам расскажут о состояния центральной части города и ближайших перспектив ее развития.

%d0%92%d0%b8%d0%b4 %d0%bd%d0%b0 %d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80 %d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0 Глава Сарапула открыл прием предложений по развитию центра города

Многих сарапульцев и прибывающих в город волнует вопрос, касающийся развития городской среды. Они сетуют на ненадлежащее состояние центральной части города и обеспокоены вопросом ее реконструкции. Приведет ли город свое «лицо» в должное состояние и какова судьба центра города? Ответы на наболевшие вопросы будут даны в ходе встречи с Главой города.

Уважаемые жители города и представители бизнес-сообщества! Вы также можете принять активное участие в развитии центральной части города. Если у вас есть предложения по благоустройству города – высказывайтесь и пишите на электронный адрес: glava@saradmin.udmnet.ru. Обращения принимаются в срок до 19 января, об этом сообщила пресс-служба города Сарапула.

Справка «УП»

Состав объектов культурного наследия, находящихся в границах города Сарапула, представлен широким спектром – это памятники архитектуры и археологии, достопримечательные и памятные места, монументальные композиции и памятные знаки. Особой категорией являются 68 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включенных в Единый государственный реестр. Из них: 6 объектов федерального значения, 62 объекта регионального значения.

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