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Глава Рособрнадзора ответит на вопросы родителей по ЕГЭ и ГИА

25 января
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В настоящее время вопросы уже принимаются.

Vserossijskaya vstrecha s roditelyami Глава Рособрнадзора ответит на вопросы родителей по ЕГЭ и ГИА

15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном центре ведомства проведет Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.

Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающиеся:

– организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9;

– содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9;

– особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;

– минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.

В настоящее время уже принимаются вопросы:

– по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru

– на странице Рособрнадзора в социальных сетях.

Начало мероприятия: 11:00 по московскому времени.

Телефон для справок: 8 (495) 608-61-77.

Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра будет вестись on-line трансляция. Ссылка на он-лайн трансляцию будет размещена на главной странице сайта Рособрнадзора за полчаса до проведения мероприятия.

Фото: forum.na-svyazi.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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