15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном центре ведомства проведет Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.
Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающиеся:
– организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9;
– содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9;
– особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;
– минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.
В настоящее время уже принимаются вопросы:
– по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru
– на странице Рособрнадзора в социальных сетях.
Начало мероприятия: 11:00 по московскому времени.
Телефон для справок: 8 (495) 608-61-77.
Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра будет вестись on-line трансляция. Ссылка на он-лайн трансляцию будет размещена на главной странице сайта Рособрнадзора за полчаса до проведения мероприятия.
Фото: forum.na-svyazi.ru
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