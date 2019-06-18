В этот день мы чествуем всех, кто связал свою судьбу с одной из самых благородных профессий – дарить людям жизнь и здоровье, врачевать недуги и ухаживать за больными и немощными, облегчая боль и вселяя в их души оптимизм.
Труд врачей, медицинских сестёр, сотрудников скорой помощи, фармацевтов, провизоров, санитарок и других медицинских работников во все времена считался одним из самых благородных, почётных и нужных обществу. Ваши доброта, милосердие, профессионализм, умение вселять веру, надежду и исцелять даже самые тяжёлые болезни заслуживают самого глубокого уважения и признательности.
Спасибо вам большое за ваш труд, ваш профессионализм. Желаю всем медицинским работникам Удмуртской Республики здоровья, семейного благополучия, счастья, профессиональной успешности.
Министр здравоохранения
Удмуртской Республики
Игорь Титов
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