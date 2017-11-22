Сразу из аэропорта руководитель Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Владимир Пучков в сопровождении главы Удмуртской Республики Александра Бречалова и начальника Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Петра Фомина отправились на место ЧС, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Министру МЧС России Владимиру Пучкову доложили ситуацию на объекте.
Жители дома эвакуированы первоначально в школы 86 и 83, затем размещены в более комфортных условиях. В пунктах эвакуации развернуты врачебно-сестринские бригады терапевтического и педиатрического профиля. С жителями проводят работу медицинские психологи из Республиканского психиатрического диспансера. Все пострадавшие обеспечены питанием, питьевой водой, медикаментами.
По оперативным данным МВД УР, в оцеплении места происшествия задействованы 130 сотрудников органов внутренних дел, а также работают 7 экипажей ГИБДД (14 человек) на дорогах, близлежащих к месту событий.
По информации МЧС России по Удмуртской Республике на 8.30 часов 10 ноября 2017 года имеются трое пострадавших и шесть погибших.
В Первую республиканскую клиническую больницу доставлены четверо пострадавших, из которых одна погибла. Двоим пострадавшим, после оказанной медицинской помощи, рекомендовано амбулаторное лечение.
Тела погибших доставляются в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы. В Бюро работает бригада скорой медицинской помощи и бригада медицинских психологов.
Добавим, что Фонд «Сообщество» объявил сбор средств для пострадавших при обрушении дома в Ижевске.
Для справки:
Справочный круглосуточный телефон Бюро судебно-медицинской экспертизы – 68-24-93.
Телефон горячий линии в Министерстве здравоохранения Удмуртии для родственников пострадавших - 60-23-00.
Горячий телефон МЧС России по Удмуртской Республике - 51-45-50.
По вопросам оказания психологической помощи Вам или Вашим близким в связи с чрезвычайной ситуацией в г. Ижевске Вы можете обратиться по телефону 8-950-829-16-40 (дежурный психотерапевт Мария Андреевна).
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.