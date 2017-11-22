Главная » Происшествия » Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Удмуртию

Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Удмуртию

10 ноября
0
Img 3230 Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Удмуртию

Сразу из аэропорта руководитель Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Владимир Пучков в сопровождении главы Удмуртской Республики Александра Бречалова и начальника Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Петра Фомина отправились на место ЧС, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Министру МЧС России Владимиру Пучкову доложили ситуацию на объекте.

Жители дома эвакуированы первоначально в школы 86 и 83, затем размещены в более комфортных условиях. В пунктах эвакуации развернуты врачебно-сестринские бригады терапевтического и педиатрического профиля. С жителями проводят работу медицинские психологи из Республиканского психиатрического диспансера. Все пострадавшие обеспечены питанием, питьевой водой, медикаментами.

По оперативным данным МВД УР, в оцеплении места происшествия задействованы 130 сотрудников органов внутренних дел, а также работают 7 экипажей ГИБДД (14 человек) на дорогах, близлежащих к месту событий.

По информации МЧС России по Удмуртской Республике на 8.30 часов 10 ноября 2017 года имеются трое пострадавших и шесть погибших.

В Первую республиканскую клиническую больницу доставлены четверо пострадавших, из которых одна погибла. Двоим пострадавшим, после оказанной медицинской помощи, рекомендовано амбулаторное лечение.

Тела погибших доставляются в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы. В Бюро работает бригада скорой медицинской помощи и бригада медицинских психологов.

Добавим, что Фонд «Сообщество» объявил сбор средств для пострадавших при обрушении дома в Ижевске.

Для справки:

Справочный круглосуточный телефон Бюро судебно-медицинской экспертизы – 68-24-93.

Телефон горячий линии в Министерстве здравоохранения Удмуртии для родственников пострадавших - 60-23-00.

Горячий телефон МЧС России по Удмуртской Республике - 51-45-50.

По вопросам оказания психологической помощи Вам или Вашим близким в связи с чрезвычайной ситуацией в г. Ижевске Вы можете обратиться по телефону 8-950-829-16-40 (дежурный психотерапевт Мария Андреевна).

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

В Ижевске пострадавшие получат социальные выплаты в ближайшие две недели
12 ноября
В Ижевске проводят осмотр квартир первых трех подъездов
12 ноября
По предварительным оценкам для жилья непригодны три подъезда обрушившегося дома в Ижевске
12 ноября
Жильцам разрушенных квартир предоставят новое жилье
12 ноября
Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо