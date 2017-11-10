Главная » Происшествия » Глава МЧС встретился с жителями обрушившегося дома

Глава МЧС встретился с жителями обрушившегося дома

10 ноября
0

Владимир Пучков и Александр Бречалов побывали в пункте временного содержания пострадавших

E5a694999c2968abb33808061f7bdbe0 Глава МЧС встретился с жителями обрушившегося дома

Прибывший в Ижевск министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков инспектирует ход работ по оказанию помощи пострадавшим во время обрушения жилого дома, сообщает пресс-служба руководства республики.

Вместе с Александром Бречаловым он побывал в пункте временного размещения пострадавших. Здесь работают представители МЧС, Комиттета по делам ЗАГС, миграционной службы, администрации города.

"Поставлена задача сегодня в течение дня выдать пострадавшим единовременную помощь в размере 10 000 рублей, как это предусмотрено постановлением Правительства России. Если кому-либо потребуется дополнительная помощь, будем решать в индивидуальном порядке", - заявил Глава Удмуртии.

Руководитель федерального министерства в беседе с жителями обрушившегося дома сказал: "Сегодня к концу дня уже будет предварительная информация о состоянии здания, несущих конструкций. Мы её обязательно доведём до вас. Потом вместе с вами, вместе с Главой республики будем решать вопросы ремонта, восстановления дома, благоустройства прилегающей территории и другие".

Специалисты сейчас оказывают всестороннюю помощь в решении любых вопросов, возникающих у пострадавших. В пункте временного содержания есть возможность оперативно оформить временное удостоверение личности, в случае если документы утеряны.

Владимир Пучков и Александр Бречалов заверили, что ситуация находится под контролем, что будут предприняты все меры для оказания помощи нуждающимся и ликвидации последствий аварии.

Сейчас глава МЧС проводит экстренное совещание в резиденции Главы Удмуртии с правоохранительными структурами и руководством республики.

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Семьям погибших при обрушении дома выплатят по 1 млн. рублей
10 ноября
Об этом журналистам сообщил глава Удмуртии...
Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Удмуртию
10 ноября
Госавтоинспекция рекомендует водителям исключить из маршрутов движения улицу Холмогорова
10 ноября
Глава Удмуртии подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации
10 ноября

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо