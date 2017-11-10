Прибывший в Ижевск министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков инспектирует ход работ по оказанию помощи пострадавшим во время обрушения жилого дома, сообщает пресс-служба руководства республики.
Вместе с Александром Бречаловым он побывал в пункте временного размещения пострадавших. Здесь работают представители МЧС, Комиттета по делам ЗАГС, миграционной службы, администрации города.
"Поставлена задача сегодня в течение дня выдать пострадавшим единовременную помощь в размере 10 000 рублей, как это предусмотрено постановлением Правительства России. Если кому-либо потребуется дополнительная помощь, будем решать в индивидуальном порядке", - заявил Глава Удмуртии.
Руководитель федерального министерства в беседе с жителями обрушившегося дома сказал: "Сегодня к концу дня уже будет предварительная информация о состоянии здания, несущих конструкций. Мы её обязательно доведём до вас. Потом вместе с вами, вместе с Главой республики будем решать вопросы ремонта, восстановления дома, благоустройства прилегающей территории и другие".
Специалисты сейчас оказывают всестороннюю помощь в решении любых вопросов, возникающих у пострадавших. В пункте временного содержания есть возможность оперативно оформить временное удостоверение личности, в случае если документы утеряны.
Владимир Пучков и Александр Бречалов заверили, что ситуация находится под контролем, что будут предприняты все меры для оказания помощи нуждающимся и ликвидации последствий аварии.
Сейчас глава МЧС проводит экстренное совещание в резиденции Главы Удмуртии с правоохранительными структурами и руководством республики.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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