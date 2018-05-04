Глава Удмуртии отметил, что благодарен мэру республиканской столицы за опыт совместной работы: «Сегодня глава города Ижевска Юрий Александрович Тюрин написал заявление об отставке по собственному желанию. Мы с ним проработали больше года, и я искренне благодарен ему за этот опыт. Желаю Юрию Александровичу реализовать свой огромный жизненный и профессиональный опыт в новых проектах на благо Удмуртии!».
Вскоре последовало подтверждение от самого Юрия Тюрина. Он также опубликовал сообщение в социальной сети: «Сегодня принял для себя непростое решение и подал в отставку. С тем темпом положительных изменений, который уверенно держит новая команда Удмуртии, уверен, развитие и региона, и города не заставит себя ждать, они уже идут, эти процессы».
Юрий Тюрин был избран главой Ижевска в октябре 2015 года, а до этого трижды с 2002 года избирался депутатом Городской думы от партии «Единая Россия». В последние месяцы работа Тюрина и его команды неоднократно подвергалась критике со стороны руководства республики.
Председатель Городской думы города Ижевска Олег Гарин прокомментировал процедурные вопросы, связанные с отставкой Главы города: «В Городскую думу города Ижевска 3 мая поступило заявление Главы муниципального образования «Город Ижевск» Юрия Александровича Тюрина об отставке по собственному желанию. В связи с этим Городская дума в соответствии со статьей 35 Устава города Ижевска должна принять решение о досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования «Город Ижевск». В настоящее время идет обсуждение даты проведения внеочередной сессии, на которой депутаты Городской думы рассмотрят заявление Юрия Тюрина и утвердят Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Город Ижевск»».
С сегодняшнего дня до созыва внеочередной сессии Городской думы Юрий Тюрин будет находиться в отпуске. Отставку Главы города примет Городская дума города Ижевска на внеочередной сессии, дата которой будет объявлена позднее.
Исполняющим обязанности Главы города назначен Первый заместитель Главы Администрации города Ижевска Сергей Задорожный.
Фото с сайта https://www.youtube.com/
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