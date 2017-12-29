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Глава Ижевска Юрий Тюрин передал подарок от Владимира Путина юной хоккеистке

29 декабря
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Юрий Тюрин 28 декабря встретился с ученицей 6 класса школы № 32 Ксенией Верновой. Девочка недавно начала заниматься хоккеем, посещает спортивную школу № 9.

%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%8c%d0%ba%d0%b8 Глава Ижевска Юрий Тюрин передал подарок от Владимира Путина юной хоккеистке

Как рассказала сама Ксюша, необычный для девочки вид спорта она полюбила за скорость. Наравне с мальчиками тренируется каждый день в ледовом дворце «Молодёжный», играет в защите. Девочка написала письмо Президенту России Владимиру Путину с просьбой подарить ей коньки, чтобы иметь возможность полноценно заниматься и участвовать в турнирах.

«Сегодня я выполнил замечательное поручение нашего Президента – вручил юной ижевчанке новые хоккейные коньки. Приятно видеть счастливые глаза ребёнка, мечту которого мы исполнили благодаря Владимиру Владимировичу, - рассказал Глава Ижевска Юрий Тюрин. - Сегодня Ксения посещает тренировки ежедневно, но катается на старых коньках. Надеюсь, теперь она будет участвовать в соревнованиях и добьётся больших успехов в спорте».

«Оказалось, что чудеса бывают, особенно под Новый год. Нам с трудом удалось до последнего момента держать подарок от Президента в секрете, и сейчас очень рады!» - сказала мама юной хоккеистки Елена Николаевна.

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