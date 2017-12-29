Как рассказала сама Ксюша, необычный для девочки вид спорта она полюбила за скорость. Наравне с мальчиками тренируется каждый день в ледовом дворце «Молодёжный», играет в защите. Девочка написала письмо Президенту России Владимиру Путину с просьбой подарить ей коньки, чтобы иметь возможность полноценно заниматься и участвовать в турнирах.
«Сегодня я выполнил замечательное поручение нашего Президента – вручил юной ижевчанке новые хоккейные коньки. Приятно видеть счастливые глаза ребёнка, мечту которого мы исполнили благодаря Владимиру Владимировичу, - рассказал Глава Ижевска Юрий Тюрин. - Сегодня Ксения посещает тренировки ежедневно, но катается на старых коньках. Надеюсь, теперь она будет участвовать в соревнованиях и добьётся больших успехов в спорте».
«Оказалось, что чудеса бывают, особенно под Новый год. Нам с трудом удалось до последнего момента держать подарок от Президента в секрете, и сейчас очень рады!» - сказала мама юной хоккеистки Елена Николаевна.
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