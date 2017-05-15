11 мая в администрации Ижевска прошло общественное обсуждение концепций благоустройства территории набережной Ижевского пруда. Было представлено три проекта, которые признаны лучшими по итогам открытого национального архитектурного конкурса.
Одна из концепций предполагает деление территории набережной на три зоны, сквозным элементом которых становится велосипедная дорожка. Во второй концепции воплощена идея «искры жизни», которая связывает воедино промышленность города, природу, культуру и активность жителей. В этом проекте есть пешеходные и велосипедные дорожки, кафе, танцплощадка, площадки для проведения массовых мероприятий, пирсы и рябиновая роща.
Третий проект также предполагает зонирование территории: зона культурно-массовых мероприятий с размещением амфитеатра и сцены на воде; зона встреч и отдыха и зона пляжа с организацией активности на воде, в том числе мест рыбной ловли на плавучих островках и речным трамвайчиком. Именно этот проект лидирует в интернет-голосовании.
Во время обсуждения его участники высказывали замечания ко всем представленным концепциям, предлагали свое видение развития этой территории.
Часть из высказанных предложений уже реализуется, сообщил глава Ижевска Юрий Тюрин. В частности, к 12 июня запланирован запуск лодочной станции напротив здания бывшего Индустриального техникума. Шествие в День города должно пройти по набережной, поскольку важно эту территорию использовать при проведении массовых мероприятий. Принято решение о передаче городского пляжа в аренду на 2 года частному инвестору, чтобы создать там необходимую инфраструктуру для отдыха. Также рассматривается возможность организации яхт-клуба.
Все предложения ижевчан, прозвучавшие во время обсуждения, будут взяты за основу при разработке технического задания на создание проекта реконструкции набережной.
Глава Ижевска Юрий Тюрин подчеркнул: «При проведении работ по благоустройству города нам нужно получить предложения ижевчан уже на стадии разработки проекта. Именно поэтому и проводится общественное обсуждение. Также на сайте города было организовано интернет-голосование за лучшую концепцию обустройства набережной, мы учтем его результаты в дальнейшей работе, но в то же время среди голосовавших было много иногородних, а нам важно услышать жителей Ижевска. И во время обсуждения горожане предлагали предусмотреть в проекте благоустройство речки Подборенки, родников, «оживить» и сам пруд. Все это будет учтено при разработке технического задания на создание проекта по реконструкции набережной пруда. А дальше будем решать, как реализовывать проект реконструкции, - с помощью федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» или через механизм государственно-частного партнерства, привлечения инвестиций и т.д.».
Свои предложения по развитию набережной горожане и организации могут направлять в интернет-приемную сайта города izh.ru.
По материалам информационно-аналитического управления администрации города Ижевска
Фото: facebook.com/gyusim
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