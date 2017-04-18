Глава города Ижевска завтра, 18 апреля, встретится с представителями Общественной палаты столицы Удмуртии. Встреча состоится в здании Федерации профсоюзов, по ул.Бородина, 21.
Как сообщают в информационно-аналитическом управлении администрации города, планируется, что темой обсуждения будут основные проблемные ситуации Ижевска и пути их решения, дан анализ работе администрации города. Начало встречи в 10 часов.
Как считает Юрий Тюрин, задача власти - слушать и слышать людей, взаимодействовать со всеми слоями населения и принимать взвешенные решения. Об этом он заявил накануне, 14 апреля, на встрече с общественниками за круглым столом.
Круглый стол проходил по инициативе фракции КПРФ в Городской думе Ижевска. По мнению выступающих, муниципальная власть за прошедший год стала более открытой, в постоянном режиме взаимодействует с некоммерческими организациями. Деятельность Общественных советов позволяет горожанам высказать свою точку зрения и представить предложения по развитию территорий. Выстроено конструктивное взаимодействие с предпринимательским сообществом.
Прозвучали и критические замечания: по организации образовательного процесса в школах, недостаточному ремонту зданий социальных учреждений. Были высказаны предложения по обустройству мест для досуга и занятий спортом, ремонту набережной Ижевского пруда, обновления трамвайно-троллейбусного парка.
По материалам информационно-аналитического управления администрации города Ижевска
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