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Глава Ижевска проведет общественный прием представителей малого и среднего бизнеса

19 декабря
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P img 1456408347 Глава Ижевска проведет общественный прием представителей малого и среднего бизнеса

Во вторник, 20 декабря, Глава города Ижевска Юрий Тюрин проведет общественный прием представителей малого и среднего бизнеса.

В мероприятии примут участие руководители Администрации города Ижевска, представители Прокуратуры УР, Главного управления МЧС России по УР, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по УР, Государственного казенного учреждения УР «Центр занятости населения города Ижевска».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на общественном приеме обсудят вопросы развития бизнеса на территории города Ижевска.

Мероприятие начнется в 15.00 часов и пройдет в Администрации города Ижевска (ул. Пушкинская, 276, Большой зал заседаний Городской думы города Ижевска).

Фото: izhlife.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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