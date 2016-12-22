Во вторник, 20 декабря, Глава города Ижевска Юрий Тюрин проведет общественный прием представителей малого и среднего бизнеса.
В мероприятии примут участие руководители Администрации города Ижевска, представители Прокуратуры УР, Главного управления МЧС России по УР, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по УР, Государственного казенного учреждения УР «Центр занятости населения города Ижевска».
Как сообщает пресс-служба городской администрации, на общественном приеме обсудят вопросы развития бизнеса на территории города Ижевска.
Мероприятие начнется в 15.00 часов и пройдет в Администрации города Ижевска (ул. Пушкинская, 276, Большой зал заседаний Городской думы города Ижевска).
Фото: izhlife.ru
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