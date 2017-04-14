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Глава Ижевска проинспектировал ночную уборку улиц

13 апреля
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0 mediagal 68842 1 Глава Ижевска проинспектировал ночную уборку улиц

Ночью 12 апреля Глава Ижевска Юрий Тюрин лично проинспектировал проведение работ по уборке городских дорог и тротуаров от мусора, скопившегося за зиму, и ремонту дорожного полотна. Вместе со специалистами коммунальных структур и представителями СМИ он побывал на улицах Удмуртской и М. Горького - здесь в ночное время проводились работы по уборке смета, на Ленина, где был организован вывоз снега с газонов, на Чугуевского - там литым асфальтом устранялись аварийные дефекты дорожного полотна.

Кроме того, журналисты побывали в производственном отделе МУП города Ижевска «ДРЭУ», где круглосуточно с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС осуществляют контроль за работой дорожной техники, соблюдением расписания и маршрутов движения машин, чистящих городские улицы, обновление информации на мониторе происходит каждые 30 секунд.

В ночь с 12 на 13 апреля на дороги Ижевска вышли 39 единиц техники и 40 человек персонала.

Расчистка территорий пока ведется в центральном квадрате, затем дорожные службы перейдут в другие микрорайоны и постепенно приведут город в порядок. Основную часть работ выполняет генеральный подрядчик - МУП «ДРЭУ», в других районах города ему помогают субподрядные организации.

Глава Ижевска Юрий Тюрин в ходе объезда напомнил, что 15, 22 и 29 апреля пройдут общегородские субботники. Предприятия всех форм собственности, учреждения социальной сферы, сотрудники муниципалитета Ижевска, горожане выйдут на большую генеральную уборку.

Работа предстоит немалая - очистить от накопившегося за зимние месяцы мусора дворы многоквартирных домов и улицы частного сектора, территории предприятий и организаций, площадки перед офисами и магазинами, скверы и парки.

Кроме того, в рамках месячника по санитарной очистке территорий - с 1 апреля по 11 июня - пройдут различные мероприятия по благоустройству, уборке мусора, экологические акции.

Юрий Тюрин призвал всех жителей города подключиться к этой работе, облагородить зоны отдыха, придать Ижевску столичный блеск. Горожане, желающие принять участие в субботниках, могут обращаться в свои управляющие компании и районные администрации.

По материалам информационно-аналитического управления администрации Ижевска

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