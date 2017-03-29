Глава Балезинского района Ришат Мухгалимов ушел в отставку. Информация об этом размещена на официальном сайте муниципального образования. «Сегодня утром он написал заявление в Совет депутатов муниципального образования «Балезинский район» о том, что уходит в отставку по собственному желанию с 29.03.2017 года в соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 28 Устава МО «Балезинский район»», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Балезинском районе Ришат Мухгалимов работал с 1982 года, в руководстве района - с 1987 года.
1987-1994 гг. - заместитель председателя исполкома Балезинского района. 1994 - 2002 гг. - заместитель главы Администрации Балезинского района. 2002 - 2004 гг. - первый заместитель Главы Администрации Балезинского района. 2004 - 2006 гг. - Глава Администрации Балезинского района. 2006 – по 29.03.2017 г. Глава МО «Балезинский район».
В связи с досрочным прекращением полномочий Главы муниципального образования его полномочия будет исполнять до избрания нового Главы первый заместитель главы Администрации района Василий Некрасов.
Фото: udmurt.media
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