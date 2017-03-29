Главная » Глава Балезинского района ушел в отставку

Глава Балезинского района ушел в отставку

29 марта
0
65299a7de7fb77cd3c90f8ea1932b1b6 Глава Балезинского района ушел в отставку

Глава Балезинского района Ришат Мухгалимов ушел в отставку. Информация об этом размещена на официальном сайте муниципального образования. «Сегодня утром он написал заявление в Совет депутатов муниципального образования «Балезинский район» о том, что уходит в отставку по собственному желанию с 29.03.2017 года в соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 28 Устава МО «Балезинский район»», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Балезинском районе Ришат Мухгалимов работал с 1982 года, в руководстве района - с 1987 года.

1987-1994 гг. - заместитель председателя исполкома Балезинского района. 1994 - 2002 гг. - заместитель главы Администрации Балезинского района. 2002 - 2004 гг. - первый заместитель Главы Администрации Балезинского района. 2004 - 2006 гг. - Глава Администрации Балезинского района. 2006 – по 29.03.2017 г. Глава МО «Балезинский район».

В связи с досрочным прекращением полномочий Главы муниципального образования его полномочия будет исполнять до избрания нового Главы первый заместитель главы Администрации района Василий Некрасов.

Фото: udmurt.media

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо