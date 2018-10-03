Со стороны ГК «Железно» документ подписал генеральный директор Юрий Захаров, со стороны Фонда «Сообщество» - его руководитель Иван Черезов.
Согласно соглашению, сотрудничество будет осуществляться в области информационной, организационной, экспертной и финансовой поддержки.
Кроме того, акцент будет сделан на общественно значимых проектах и инициативах, реализуемых на территории Удмуртской Республики.
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