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ГК «Железно» стала партнером Фонда Сообщество

3 октября
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На заседании общественного совета по развитию предпринимательства, инвестиционной деятельности и конкурентной политике ГК «Железно» подписала соглашение с Фондом поддержки местных инициатив «Сообщество».

4ccc185375aafebd0765e777a75dcfeb ГК «Железно» стала партнером Фонда Сообщество

Со стороны ГК «Железно» документ подписал генеральный директор Юрий Захаров, со стороны Фонда «Сообщество» - его руководитель Иван Черезов.

Согласно соглашению, сотрудничество будет осуществляться в области информационной, организационной, экспертной и финансовой поддержки.

Кроме того, акцент будет сделан на общественно значимых проектах и инициативах, реализуемых на территории Удмуртской Республики.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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