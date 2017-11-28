«Издано в Удмуртии»
С такой любопытной книжной выставки началась конференция. Свою продукцию представили известные издательства республики, но особенно впечатлили проекты таких, как «Иднакар», «Удмуртия», «Алкид».
Первое поразило своими темпами: «Иднакар», издательство частное и небогатое, за 10 лет издало 82 книги (в большинстве своем научные исследования), 30 из которых издатель Алексей Коробейников представил участникам конференции.
Книги издательства «Удмуртия», старейшего в регионе, широко известны. Но помимо них оно презентовало на конференции другое направление – серию настольных развивающих игр для детей на удмуртском языке. С 2010 года придумано и издано для детей 3-13 лет 13 вариантов игр общим тиражом более 30 000. Среди них есть игры-путешествия по Удмуртии и игры, в которые можно играть, не зная языка.
Заказчик серии – Миннац. Идея оказалась отличной, а вот с потребителем вышел парадокс.
– Мы думали, что издаем игры для детских садов, а они востребованы в школе, в них играют и взрослые на курсах удмуртского, – рассказал директор издательства Юрий Кузнецов. – Все признают, что игры очень ценны и для развития, и для знакомства с языком. Потребность в них в десятки раз выше, чем мы можем издать в рамках нашего финансирования.
У издательства «Алкид» своя потрясающая фишка – оно взялось за выпуск Лицевых Библий, которые издавались с XIII века и набрали популярность в Европе в XVI веке. Издатели тех времен, учитывая неграмотность населения, предложили ему библейскую историю в «лицах», в картинках, которые сопровождали краткие подписи. Эти Лицевые Библии сыграли свою роль в искусстве гравюр и, что интересно, в храмовой живописи центральной России – стали иконографическими образцами.
Лицевую Библию Николая Иоганна Пискатора (XVI век) называют образцовой. А русский монах Марданий Хоныков к каждой ее гравюре написал вирши. Идея «Алкида» – в переиздании гравированных библий. Они уже адаптированы для современного читателя, с переводами подписей. В этом научно-популярном проекте 9 книг: два тома Ветхого Завета уже изданы, что-то сделано в виде сигнальных экземпляров, что-то в процессе подготовки.
Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН создал в 2001 году Центр энциклопедистики. Итог его работы – уникальные, даже на уровне России, энциклопедии: «Культура и искусство Удмуртии» и «Многонациональная сценическая культура Удмуртии».
Другому проекту «Память Сарапула» могут позавидовать все города республики, и не только. С 2005 года здесь переиздают старинные книги, связанные с историей города, выпускают серию книг для детей «Сарапульское детство». «Повесть о рыжей девочке» Л.А. Будогоской положила начало… туристическому маршруту «По Сарапулу с рыжей девочкой». Он победил в номинации «Лучший детский маршрут» Всероссийской туристской премии «Маршрут года – 2017».
Кстати, первыми экскурсантами стали ижевские школьники. В Сарапул они поехали, прочитав эту книгу.
В книжном проекте активно участвуют библиотекари, музейщики, ученые, педагоги – вместе они готовят издания, которые воистину продвигают Сарапул.
Книга как бренд региона
Это отлично понимают ведущие (региональные) библиотеки. На конференции они активно делились опытом.
Издательские проекты Национальной библиотеки Удмуртской Республики – это прежде всего библиографические указатели, в том числе и мультимедийные. Они содержат полный обзор всей литературы, всех изданий по важным для республики темам. Таковы издания «П.И. Чайковский и Удмуртия», к 100-летию М.Т. Калашникова, серия «Ими гордится удмуртская земля», справочник «Удмуртия в цитатах» (из книг XVIII-XIX веков).
Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна Республики Марий Эл тоже включилась в активный брендинг региона и выяснила, что люди считают его уникальностью… язычество (традиционной марийской веры до сих пор придерживается более 15% населения). Так появился важный для исследователей библиографический указатель.
Кировская областная научная библиотека им. А.И. Герцена привлекает внимание к региону через выставку «Вятская книга года» и одноименный конкурс. За 19 лет проекта через него прошло более 18 000 экземпляров книг, половина из них показаны на выставке (среди ее участников есть и издатели из Ижевска, Глазова, Сарапула). Теперь кировчане расширили границы проекта и продвигают книги в ПФО. Национальная библиотека Республики Татарстан представила другое сокровище региона – коллекцию книг И.А. Сахарова. Этот учитель словесности сделал две карьеры: педагогическую (от старшего учителя гимназии до окружного инспектора Казанского учебного округа) и библиотечную! Сначала он открыл платную библиотеку при Нижегородской гимназии, в которой было около 3000 книг на русском языке и 900 – на французском. А потом вошел в число основателей первой Казанской городской библиотеки, продав для ее первоосновы 508 книг из своей коллекции. История сохранила факт, что этот библиофил был и удачным предпринимателем: на доходы от платной библиотеки он построил два дома – деревянный и каменный.
Конференция стала просто кладезем самой разной информации. Немало говорилось о социологических исследованиях чтения, что выливается в отдельную тему. Суперактуально сегодня такое направление, как издание книг для слабовидящих и слепых. Что делает в этой области Петербург – просто диво: не только книги по системе Брайля, но и рельефные карты города и репродукции знаменитых полотен, макеты памятников архитектуры... И опять вместе работают библиотекари, музейщики, искусствоведы.
Меняться!
Национальная библиотека Удмуртской Республики подняла интересную тему, привлекла более сотни специалистов. Общение длилось целый день, но все заявленные доклады он вместить не смог. Уж очень объемное понятие «книга» в нашей культуре, сознании, жизни. Хотя нам порою кажется, что ее роль тускнеет. Отнюдь. Просто она меняется, приобретает иные форматы и способы чтения. Уже это влечет неизбежное изменение библиотек. Конференция воочию показала, что теперь им нужна совершенно другая коммуникация с миром, иная подача своей работы, новый имидж. По сути, у библиотеки есть два пути: либо стать классной, либо… ненужной. Книгохранение остается классическим, но трансляция идей и продвижение книг требуют инноваций. В итоге именно они воздействуют на общую культуру региона.
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