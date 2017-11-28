Айслу Юнусова - о языках: Оснований для конфликтной ситуации в Башкирии нет 24 ноября 2017 года Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Б...

«Сухие» фонтаны, яблоневый сквер и европейский газон Ижевчане одобрили концепцию реконструкции Центральной площади и строительства фан-зоны в парке им. Ки...

«Вопрос о добровольном характере преподавания национальных языков нормативно и методологически урегулирован» Сенатор от Башкортостана, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образов...