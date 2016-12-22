По информации метеорологической службы, в течение среды в Удмуртии продолжатся осадки в виде снега, на дорогах возможны заносы и снежный накат.
В связи с этим Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям учитывать погодные условия при выборе маршрутов и скорости выполнения маневров и исключить использование автомобилей, не укомплектованных зимними шинами.
Пешеходам напоминают, что перед выходом на проезжую часть необходимо обязательно убедится в безопасности перехода и в том, что водителю достаточно тормозного пути для того, чтобы остановиться. Кроме того, необходимо исключить использование наушников и сотовых телефонов при нахождении на проезжей части.
Фото: visti.ks.ua
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