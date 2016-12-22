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ГИБДД Удмуртии предупреждает водителей и пешеходов о сложных погодных условиях

21 декабря
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1390293388 pogoda ГИБДД Удмуртии предупреждает водителей и пешеходов о сложных погодных условиях

По информации метеорологической службы, в течение среды в Удмуртии продолжатся осадки в виде снега, на дорогах возможны заносы и снежный накат.

В связи с этим Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям учитывать погодные условия при выборе маршрутов и скорости выполнения маневров и исключить использование автомобилей, не укомплектованных зимними шинами.

Пешеходам напоминают, что перед выходом на проезжую часть необходимо обязательно убедится в безопасности перехода и в том, что водителю достаточно тормозного пути для того, чтобы остановиться. Кроме того, необходимо исключить использование наушников и сотовых телефонов при нахождении на проезжей части.

Фото: visti.ks.ua

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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