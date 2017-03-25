По прогнозам синоптиков, в выходные в Удмуртии ожидается выпадение осадков в виде снега и мокрого снега, что в условиях температуры воздуха от 0…-5 градусов до +1…+4 градусов приведет к образованию гололедицы.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республики напоминает водителям транспортных средств основы дорожной безопасности.
«В условиях обледенения дорожного покрытия необходимо снизить скорость передвижения и, особенно, скорость выполнения маневров - перестроения, поворота, обгона. При низких сцепных качествах нельзя резко повышать обороты двигателя, резко тормозить, допускать резкие повороты рулевого колеса на большие углы.
В условиях выпадения снега снижается и видимость - перед выполнением обгона необходимо убедиться, что полоса, на которую вы намереваетесь выехать, свободна на расстоянии достаточном не только для выполнения обгона, но и для его завершения, возвращения на свою полосу и выравнивания автомобиля в случае заноса», - говорится в сообщении ведомства.
Водителям с отсутствием опыта зимнего вождения рекомендуется воздержаться от поездок.
Фото: gibddluza.ucoz.ru
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