Стартовал 5-й - юбилейный - Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы» на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Его цель - сохранить и увековечить память о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины во время Великой Отечественной войны, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, воспитать у подрастающего поколения чувство патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, сохранить военно-историческое наследие России.
До 10 мая 2019 года можно прислать своё произведение на конкурс. Возраст участников – самый разный, специальные номинации есть и для детей младше 12 лет. Подробная информация о конкурсе на сайте: http: героивеликойпобеды.рф
Организаторы конкурса: Российское военно-историческое общество, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека, Издательский дом «Не секретно»
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