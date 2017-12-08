Традиция в День Конституции. Общероссийский день приема граждан 12 декабря 2017 года Каждый год в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан. Это...

Энергетики МРСК Центра и Приволжья повысили надежность электроснабжения Сарапула Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» завершили работы по замене устаревш...

Ответственность за содержание придомовых территорий несут управляющие компании В целях приведения в соответствие с Федеральным законом "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятел...