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Герои Отечества: знать и помнить

7 декабря
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9 декабря - особая дата для нашей страны. В этот день, в официальном календаре названный Днем Героев Отечества, мы вспоминаем людей, беззаветно служивших родине, защитников и патриотов, ныне живущих и павших за ее свободное будущее и независимость.

%d0%9a%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b2 (1) Герои Отечества: знать и помнить

На днях в Нижнем Новгороде прошла ежегодная встреча Полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича с главными редакторами.

В общении с нами он заявил, что в скором времени будет реализован общественный проект под названием «Герои Отечества». Он призван сохранять память о людях, совершивших героические поступки в труде и на военной службе. Ведь сегодня, к сожалению, забыты подвиги десятков россиян, а их родственники не получают поддержки, которая положена им по закону. Подобное отношение к героям неприемлемо, а проект поможет восстановить память о героях, привить молодежи любовь к своей стране, ее истории и людям. Считаю, очень своевременная инициатива.

Герои живут среди нас, работают, воспитывают детей, внуков и правнуков. Как правило, живут тихо и скромно, с виду простые, обычные люди - их трудно распознать среди толпы, они не кичатся своими подвигами.

После смерти их именами называют города и села, улицы. В одном только Ижевске таких сколько! Владимира Краева, Вадима Сивкова, Александра Сабурова, Татьяны Барамзиной... Но при этом все ли знают о подвиге этих людей? Осознают ли, какой ценой пришлось заплатить за него?

В моей памяти навсегда останется история Вадима Сивкова, который в 18 лет стал Героем Советского Союза. На фронт Вадима призвали из Сарапула. Тогда никто и подумать не мог, что в марте 44-го командир танка М4А2 «Шерман» Сивков даст отпор сотням фашистов. В украинском селе Явкино он уничтожил огнем и гусеницами больше сотни гитлеровцев. Танк Сивкова удерживал захваченные позиции сутки. Когда вести бой уже не было возможности, лейтенант Сивков и рядовой радист Крестьянинов забаррикадировались в танке и взорвали его. В обшивке танка нашли письмо Вадима родителям: «… Живу, может быть, последние минуты. Не волнуйтесь за меня. На то есть война. Желаю вам дальнейшей счастливой жизни…».

Мы не имеем права забывать о подвигах наших соотечественников, тех, кто сражался на полях Великой Отечественной, тех, чьи судьбы покалечил Афган и война в Чечне. И, конечно же, безмерную благодарность и почтение заслуживают те, кто вернулся с полей сражений, те, кто сегодня работает и служит на благо родине. Для нас они пример стойкости и мужества, силы духа и безграничной преданности родной земле.

Главный редактор Энвиль Касимов

Фото с сайта http://davydov.in/

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