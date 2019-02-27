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Служение и служба— прав. Митрополит Викторин рассказал «Удмуртской правде», как получил медаль «Ветеран боевых действий» **Служить – удел и призвание не только людей в военной форме, но и священников. Служба Отчизне и Служ...

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