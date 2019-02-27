Одним из героев фотопроекта стал ижевчанин Владимир Каманцев, участник Второй чеченской войны. В 2000 году, находясь в составе разведгруппы, Владимир попал в засаду и в тяжёлом ночном бою был дважды ранен: одна пуля попала в бедро и перебила седалищный нерв, а вторая травмировала руку. За проявленную отвагу Каманцева наградили орденом Мужества. Сегодня Владимир профессионально занимается следж–хоккеем на позиции вратаря, выступает за ижевский следж–хоккейный клуб «Удмуртия», вместе с которым выиграл чемпионат России–2014. Во время зимних Паралимпийских игр в Сочи 2014 года Каманцев в составе сборной России завоевал серебряную медаль.
Рассказывая о проекте Владимир Каманцев, говорит, что для него было честью быть среди других его участников:
– Некоторых ребят с фотографий знаю лично, мы вместе играем в составе сборной России по следж–хоккею. Это сильные и мужественные люди, у которых есть чему поучиться.
Себя Владимир героем не считает:
– Не люблю, когда много внимания и героем себя не считаю. Просто, как говорил Олег Янковский, так карта легла. А вообще, если говорить о значимости проекта, то он важен в плане патриотического воспитания молодёжи.
Юлия Савина, руководитель проектов фонда «Память поколений», развивая мысль о воспитании патриотизма, добавляет, что одна и главных целей проекта – изменить отношение к слову «ветеран».
– Произнося слово «ветеран» мы зачастую представляем участников Великой Отечественной, забывая, что нашу страну не обошли стороной и другие войны. Молодёжь должна знать, чтить и помнить подвиг всех героев, в том числе воинов–интернационалистов и участников локальных войн.
Кроме того, по словам Юлии Савиной, проект призван сломать стереотип «протез – это приговор».
– Жизнь после операции может быть полноценной, люди могут работать, учиться, развиваться и достигать новых высот. Участники нашего проекта – достойный пример того, как можно преодолеть все преграды. Но при этом важно помогать ветеранам. Если обеспечить их высокотехнологичными протезами, они достигают невероятных результатов.
Фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто» будет работать до 31 марта в Сквере Победы (пересечение улиц Коммунаров, Наговицына и Лихвинцева и площади 50 лет Октября). Вход свободный.
Справка УП
Фонд «Память поколений», основанный в 2015 году, – единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной помощи ветеранам боевых действий, в которых принимала участие наша страна. За время работы фонд помог более 7790 ветеранам, проживающим в российских городах России. Один из подопечных фонда ижевчанин Владимир Каманцев, в феврале 2019 года ему установили новый высокотехнологичный протез.
Есть мнение
Константин Алексеев, председатель молодёжного парламента Удмуртии:
– Подвиг – это не только яркий, героический поступок. Это умение жить достойно, не падать духом ни при каких обстоятельствах. Участники проекта «Герои России, какими их не видел никто» – яркое тому подтверждение. Даже после очень тяжёлых травм они нашли в себе мужество стать успешными спортсменами, выступать в соревнованиях, быть людьми, живущими полной жизнью.
Андрей Покоев, директор центр патриотического воспитания граждан «Патриот Отечества»:
– Участники проекта – люди с очень непростой судьбой, своими поступками они подтвердили, что героями не рождаются, а становятся. Многие из них ушли в профессиональный спорт, кто–то занимает высокие государственные посты или ведёт активную общественную деятельность. Символично, что выставку расположилась в Сквере Победы. Здесь происходит возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы и здесь увековечены имена героев СССР, уроженцев Удмуртии.
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