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«Гердовские чтения» открылись в Малой Пурге

17 февраля
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0e1deb83e2a407e9567dd1a85860a20c «Гердовские чтения» открылись в Малой Пурге

Двадцатая республиканская научно-практическая конференция «Гердовские чтения» открылась 16 февраля в Удмуртии. По инициативе организаторов, Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш», она впервые проходит за пределами столицы региона — в селе малая Пурга.

Тема юбилейных чтений — «Кузебай Гердлэн дуннеосыз: Гурт — Кар — Кыл — Революция» («Миры Кузебая Герда: Деревня — Город — Язык — Революция»), сообщает ИА «Удмуртия». В Гердовских чтениях принимают участие активисты всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш», учителя удмуртского языка и литературы республики, члены районных отделений «Удмурт Кенеш», лауреаты Национальной премии имени Кузебая Герда. На пленарном заседании с докладами выступят ученые и преподаватели Удмуртского государственного университета и Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН.

Участников конференции приветствовали председатель ассоциации «Удмурт Кенеш» Татьяна Ишматова, первый заместитель министра национальной политики Удмуртии Павел Орлов, глава Малопургинского района Светлана Колодкина.

«Хотелось бы пожелать найти новые грани огромного наследия Кузебая Герда, найти какие то новые пути в продвижении удмуртской культуры, популяризации удмуртской культуры, что безусловно сегодня более чем актуально. Чтобы стих Кузебая Герда «Мон удмурт, мон шудо» («Я - удмурт, я счастлив») звучал всегда», - отметил Павел Орлов.

Также в рамках конференции состоялось награждение Национальной премией имени Кузебая Герда. В торжественной обстановке ее вручили художественному руководителю ансамбля «Марӟан» (Можга) Вячеславу Кудрявцеву и Москвиным Василию и Татьяне (Малая Пурга).

Национальная премия им. К. Герда, согласно Положению, присуждается «деятелям культуры и искусства, медицины и народного образования, ученым, народным умельцам, общественным деятелям, труженикам различных отраслей, чья подвижническая деятельность служит интересам сохранения, возрождения и развития удмуртской нации, ее культуры, традиций и обычаев, способствует решению насущных интересов и задач удмуртского народа, реализации его конституционных прав, укреплению дружбы народов».

Фото: udmurt.media

Метки: научно-практическая конференция «Гердовские чтения» Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш»

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