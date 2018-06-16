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Гербер: как язычество дружит с христианством?

15 июня
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Завтра, 16 июня, состоится один из самых главных удмуртских праздников – Гербер. Республиканский национальный праздник встретит гостей уже в 26-й раз. Накануне этого события журналисты «УП» задались вопросом: «Как на протяжении стольких лет на одной поляне встречаются удмуртские жрецы и русская православная церковь?». С этим вопросом мы обратились к президенту Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш» Татьяне Ишматовой.

Screenshot 5 Гербер: как язычество дружит с христианством?

В этом году любители национального колорита и удмуртской самобытности отпразднуют Гербер в Увинском районе – в деревне Пекшур. Кроме традиционных площадок с национальными песнями, танцами, играми, кухней, гости увидят ритуал освящения обрядовой каши. На этой части народных гуляний всегда присутствуют первые лица республики и представители русской православной церкви.

Как удмуртскому сообществу удалось договориться с русской православной церковью о том, что она так доброжелательно смотрит на проходящее на её глазах настоящее языческое моление? «Любой национальный праздник имеет под собой календарно-обрядовую основу – это и религиозная сторона и в тот же момент культурологическая. И сам праздник Гырон быдтон без этого моления – уже не праздник. Это будет просто концерт. Освещение каши – основной момент. Это очень сложный ритуал, который мы сейчас даже не восстанавливаем в том виде, как это было раньше – кто имел доступ, в каких одеждах это происходило. Сейчас же это определённая театрализация. У нас не было никогда проблем с сотрудническом с русской церковью», - рассказала Татьяна Витальевна.

Однако, эта коллаборация ранее уже смущала общество. Но Татьяна Ишматова отмечает, что какого-либо разграничения быть не должно: «В прошлом году ко мне обратились с предложением сделать на поляне Гербера две площадки – на одной освящение каши для язычников, а на другой - будет освящать удмуртский батюшка для христиан. Тогда мы ответили, что любой праздник должен объединять, а не разъединять. И во главу угла ставить религиозную составляющую – это не совсем правильно. Это, прежде всего, дань памяти нашим предкам, той традиции. Это не только религия, это пласт культуры».

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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