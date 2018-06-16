В этом году любители национального колорита и удмуртской самобытности отпразднуют Гербер в Увинском районе – в деревне Пекшур. Кроме традиционных площадок с национальными песнями, танцами, играми, кухней, гости увидят ритуал освящения обрядовой каши. На этой части народных гуляний всегда присутствуют первые лица республики и представители русской православной церкви.
Как удмуртскому сообществу удалось договориться с русской православной церковью о том, что она так доброжелательно смотрит на проходящее на её глазах настоящее языческое моление? «Любой национальный праздник имеет под собой календарно-обрядовую основу – это и религиозная сторона и в тот же момент культурологическая. И сам праздник Гырон быдтон без этого моления – уже не праздник. Это будет просто концерт. Освещение каши – основной момент. Это очень сложный ритуал, который мы сейчас даже не восстанавливаем в том виде, как это было раньше – кто имел доступ, в каких одеждах это происходило. Сейчас же это определённая театрализация. У нас не было никогда проблем с сотрудническом с русской церковью», - рассказала Татьяна Витальевна.
Однако, эта коллаборация ранее уже смущала общество. Но Татьяна Ишматова отмечает, что какого-либо разграничения быть не должно: «В прошлом году ко мне обратились с предложением сделать на поляне Гербера две площадки – на одной освящение каши для язычников, а на другой - будет освящать удмуртский батюшка для христиан. Тогда мы ответили, что любой праздник должен объединять, а не разъединять. И во главу угла ставить религиозную составляющую – это не совсем правильно. Это, прежде всего, дань памяти нашим предкам, той традиции. Это не только религия, это пласт культуры».
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.