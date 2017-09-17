20 августа 2017 года генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», председатель Промышленно-экономической ассоциации Удмуртии «Развитие» Геннадий Иванович Кудрявцев отмечает 70-летний юбилей со дня рождения.
В его адрес поступили поздравления.
И.о. министра труда и миграционной политики Удмуртской Республики Надежда ГУБСКАЯ:
Уважаемый Геннадий Иванович!
От имени Минтруда Удмуртии и от себя лично поздравляю Вас с 70-летием.
Юбилей – это замечательный рубеж в жизни любого человека, когда общество по достоинству оценивает сделанное каждым из нас. Но это и время, когда широко открыт простор новым планам и задумкам, когда богатейший жизненный опыт позволяет решать самые сложные и амбициозные задачи.
Это тем более верно, когда речь идет о таком энергичном человеке, как Вы, – талантливом организаторе и руководителе. Благодаря Вашим усилиям «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» сегодня является крупнейшим в Удмуртии и России предприятием.
Более полувека Вы работаете в оборонной отрасли приборостроения, прошли трудовой путь от ученика слесаря-сборщика до руководителя предприятия. Под Вашим руководством «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» стабильно развивается, вносит существенный вклад в развитие Удмуртской Республики.
Главное достояние предприятия – его слаженный коллектив, который способен решать производственные задачи, обеспечивать устойчивое развитие своего предприятия в современных экономических условиях. Для жителей республики важно, что на заводе уделяется большое внимание социальной поддержке сотрудников.
Хочется выразить слова благодарности за многолетнее сотрудничество в решении вопросов занятости населения, в содействии трудоустройства инвалидов, выпускников учебных заведений, безработных граждан.
Наша совместная работа способствует снижению социальной напряженности на рынке труда города Ижевска и Удмуртской Республики в целом.
В день рождения примите слова глубочайшего уважения, пожелания здоровья и энергии, успешной реализации новых интересных проектов на благо Удмуртской Республики!
Генеральный директор АО «ИЭМЗ «Купол» Фанил ЗИЯТДИНОВ:
Уважаемый Геннадий Иванович!
Сердечно поздравляю с днем рождения!
Под вашим руководством ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» вышел на новый уровень производства, отвечающий самым современным требованиям, и сейчас предприятие вносит свой достойный вклад в укрепление оборонного потенциала страны.
Завод динамично развивается и наращивает темпы производства. Безусловно, в этом есть ваша большая заслуга руководителя. Во многом благодаря вашим профессиональным качествам, организаторским способностям и глубокому пониманию производственных вопросов «Аксион» сегодня входит в число стабильных и успешно развивающихся предприятий.
Вас отличает активная гражданская позиция, заинтересованность в успешном развитии Удмуртской Республики, забота о благополучии жителей региона. Это находит полное отражение в вашей плодотворной деятельности в качестве депутата Государственного Совета Удмуртской Республики. Большую работу вы ведете и на посту председателя Промышленно-экономической ассоциации Удмуртии «Развитие». Ассоциация вносит значительный вклад в обеспечение экономической стабильности и повышение инвестиционной привлекательности республики.
На протяжении многих лет наши предприятия успешно и плодотворно сотрудничают, у нас сложились добрые, партнерские отношения. Уверен, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет динамичным и результативным.
Желаю вам успеха и удачи в реализации всех намеченных планов, покорения новых высот. Доброго здоровья, долгих лет активной жизни и семейного благополучия.
Генеральный директор ОАО «Нити-Прогресс» Андрей ЗОРИН:
Уважаемый Геннадий Иванович!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем. Преклоняюсь перед вашим талантом руководителя. На протяжении долгих лет вы возглавляете ведущее приборостроительное предприятие оборонно-промышленного комплекса России. Под вашим грамотным руководством выпускается большая номенклатура изделий специального назначения для Вооруженных сил Российской Федерации и Федерального космического агентства. Именно благодаря вам АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» - пример успешного процветающего предприятия, которое прославляет Удмуртскую Республику на всю страну и даже мир.
Ваш профессионализм, верность своему долгу, честность, грамотный подход к решению профессиональных вопросов заслуживают самой высокой оценки, а уважение людей является ярким свидетельством ваших замечательных человеческих и деловых качеств, примером таланта опытного, принципиального и умелого руководителя.
В день юбилея особенно приятно выразить вам свое глубокое уважение за любовь к своему делу и верность отечественной промышленности. Новых вам достижений, воплощения самых грандиозных замыслов, осуществления всех намеченных планов!
От всего сердца желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!
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