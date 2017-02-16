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Генеральный директор ОАО «НИТИ «Прогресс» поздравляет ИжГТУ с 65-летием вуза

16 февраля
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Уважаемые преподаватели и студенты Ижевского государственного технического университета!

Поздравляем вас с юбилейной датой - 65-летием вуза!

Я и сам когда-то был выпускником этого учебного заведения. Багаж знаний, заложенный в свое время в стенах ИжГТУ, дал мне хороший старт, помог смело идти вперед и добиваться реализации намеченных целей.

Уверен, благодаря кропотливой работе преподавательского коллектива вуза тысячи юношей и девушек смогли стать первоклассными специалистами, востребованными на передовых предприятиях Удмуртии и России. Только в НИТИ «Прогресс» трудятся десятки выпускников ИжГТУ. Они – наше достояние и гордость. Мы благодарны университету за высокопрофессиональные кадры.

От всей души хочется пожелать, чтобы технический университет процветал и развивался! Пусть раскрываются сотни талантов и реализуются потенциальные возможности всех студентов.

Желаю всем крепкого здоровья, прочных знаний, замечательных идей!

Генеральный директор ОАО «НИТИ «Прогресс», почетный выпускник приборостроительного факультета ИжГТУ А.В. ЗОРИН

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