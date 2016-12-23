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Генеральный директор АО «ИЭМЗ «Купол» вошел в топ-250 высших руководителей за 2016 год

22 декабря
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Стоит отметить, это не первое признание заслуг Фанила Зиятдинова в качестве генерального директора АО «ИЭМЗ «Купол».

Htmlimage Генеральный директор АО «ИЭМЗ «Купол» вошел в топ-250 высших руководителей за 2016 год

Генеральный директор АО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинов Фанил Газисович вошел в топ-250 высших руководителей в рамках рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» за 2016 год. Этот рейтинг проводится с 2001 года Ассоциацией менеджеров и Издательским Домом «Коммерсант» и является ежегодным.

Цель рейтинга — выявить наиболее эффективных менеджеров, ориентируясь на мнение экспертов. Формирование рейтинга происходит в 5 этапов — начинается со сбора заявок кандидатов и заканчивается очной экспертной верификацией. На этапе онлайн голосования в качестве экспертов выступают кандидаты рейтинга текущего года и лауреаты рейтинга прошлых лет. Места кандидатов не раскрываются вплоть до момента публикации рейтинга — списки для утверждения предоставляются в алфавитном порядке.

Менеджеры, занявшие лидирующие позиции в рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров», становятся номинантами финальной премии Ассоциации менеджеров.

Стоит отметить, что это не первое признание заслуг Фанила Зиятдинова в качестве генерального директора АО «ИЭМЗ «Купол» — в 2015 году он стал Лауреатом Национальной премии «Золотая идея» 2015 года в номинации «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества». Кроме того, по итогам 2015 года АО «ИЭМЗ «Купол», вошел в рейтинг «50 крупнейших технологических компаний России» РБК, а его генеральный директор стал абсолютным победителем XIX Российского конкурса «МЕНЕДЖЕР ГОДА – 2015».

Для справки:

Фанил Газисович Зиятдинов работает на предприятии с 1972 года. С 2001 по 2014 год – заместитель генерального директора по экономике, финансам и управлению, с 2014 года генеральный директор.

Организованная под руководством Зиятдинова Ф.Г. система финансового планирования и эффективного управления ресурсами позволила обеспечить в сложных экономических условиях существенный рост финансово-экономических показателей предприятия. Предприятие успешно и динамично развивается по всем направлениям деятельности, стабильно выполняет госзаказ.

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