В Доме Правительства обсудили вопросы по технической защите информации в органах государственной власти и местного самоуправления **Сегодня в Доме Правительства Удмуртской Республики прошёл семинар на тему «Организация работ по тех...

Поправки Президента к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы единогласно поддержаны Госдумой **26 сентября в Государственной Думе состоялось обсуждение во втором чтении законопроекта об изменени...

Пост добровольной пожарной охраны появился в Малопургинском районе **В деревне Нижние Юри Малопургинского района открыли пост добровольной пожарной охраны. Как сообщил ...