На прошлой неделе временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов посетил Селтинский район.
За пять лет валовый региональный продукт надо увеличить в два раза. Аналогичную задачу ставит перед собой и Селтинский район, который возглавляет Василий Протопопов. Здесь развивается сельское хозяйство. В первом полугодии валовое производство молока выросло в районе значительно больше, чем в среднем по республике: на 8,9 процента при 4,7 процента по Удмуртии. А в каком состоянии другие отрасли – деревообработка, туризм и так далее?
Мы расскажем сегодня о трех объектах, на которых побывал руководитель республики.
«Хочу построить новые улицы»
Едем в деревню Пожгурт, к предпринимателю Леониду Столбову.
– Наши инструменты, - говорят работники его предприятия, – скобель (кородер – Ред.) да топор. Живем рядом с местом работы, заработки нормальные, до 15 тысяч рублей.
Просим Леонида Алексеевича рассказать о себе и своем предприятии.
– Я из Селтов. Механик, окончил Ижевский сельскохозяйственный институт. Мать была телятницей, дояркой, заведующей фермой. Предприятие организовал в 2000 году на пустыре – на необработанных землях бывшего колхоза, - говорит Леонид Столбов.
Его хозяйство – многопрофильное. Здесь разводят полудиких кабанов, считая, что их мясо лучше, чем свинина. Разводят рыбу. Открыли гостиницу, в которой останавливаются строители, разметчики и другие приезжие. Но главное дело – деревообработка.
– Изготавливаем срубы любого размера, полностью их комплектуем. Выполняем заказы на бани, хозяйственные постройки, дома, делаем церкви, - представляет продукцию Леонид Алексеевич. – Недавно отправили сруб в Венгрию. В домах из сосны там живут только зажиточные люди.
За срубами и другими изделиями (оконными рамами, дверьми, кроватями, столами, скамейками) в Пожгурт приезжают и жители нашей республики, и гости из Татарстана, Самарской области, Оренбуржья. Столбову даже реклама не нужна. Он использует хорошую породу дерева, у него работают классные специалисты. Высокое качество продукции – лучшая реклама.
– А есть куда развиваться? – интересуется Александр Бречалов.
– Сегодня две бригады работают, а могли бы – пять. Спрос на доски, срубы, оконные рамы и другие изделия высок, но сырья не хватает. Лесные участки в Селтинском районе арендуют предприниматели из соседнего – Увинского – района, а мы возим лес из Игринского района.
– А кроме леса, какие проблемы? – допытывается Бречалов.
Кредитов, как оказалось, у Столбова нет, и руководитель республики похвалил его: здорово! Однако есть сложности с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта. Слишком долгий это процесс.
Столбов хочет построить новые улицы. Причем работники предприятия приобретали бы дома по социальной ипотеке: 50 процентов стоимости дома платили сразу, а оставшуюся сумму постепенно выплачивали предприятию из зарплаты.
Как депутат районного совета Леонид Столбов вышел с предложением газифицировать деревню. Жители собрали деньги на проект газификации, на технологическое присоединение. Проект готов, предстоит экспертиза, которая тоже будет оплачена. Только бы министерство поддержало эту инициативу.
– В республике низкий уровень газификации, нам все равно надо проводить газ в деревни. Но одно дело, когда сначала тянем трубу, а потом начинаем синхронизацию, собираем деньги, и совсем другое – когда все решено, когда население уже внесло деньги на газификацию, - размышляет Бречалов и сразу же дает поручение Ивану Маринину, исполняющему обязанности министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики:
– Иван Васильевич, в этом или – максимум – в следующем году тему по газу здесь надо закрыть.
Иван Маринин уточняет:
– По газу или по газу, воде и электрике?
– Сейчас – по газу. А «газ, вода, электрика» - это уже проект комплексного развития. Разработайте его. Есть программа софинансирования с федерацией, будем вас вносить в эту программу, - сказал, обратившись к Столбову, Александр Бречалов. – Однозначно: такие инициативы надо поддерживать. Тем более там, где есть точка роста, точка экономики. По газу поступим так: если где-то есть сложности со сбором денег и мы так или иначе заходим в тупик, то перебросим средства на ваш объект. Будем вас, Леонид Алексеевич, поддерживать.
На класс больше
Следующий объект – в самих Селтах. Это котлован с подведенными коммуникациями. Здесь надо построить начальную школу на 400 мест, которая станет частью средней общеобразовательной школы.
На первый взгляд, существующая начальная школа не кажется ветхой. Школе была оказана помощь со стороны Правительства республики, помогли ей и спонсоры.
– Нас бы близко не подпустили к школе, если бы мы не построили вот эту – вторую – лестницу. «Вываливающиеся» окна заменили на пластиковые. Но проблем все равно столько, что уже на протяжении многих лет судьба школы решается через суд. Последнюю отсрочку по устранению нарушений нам дали до 1 сентября 2018 года. Речь идет о нарушениях, которые в старом здании мы просто не в состоянии устранить, - ввела в курс дела директор школы Галина Морозова.
Это здание – приспособленное, оно строилось для семенной инспекции, классы – комнатушки площадью по 32 квадратных метра. По нормам, в таком классе должно заниматься всего 12 детей, а в действительности учатся 22 ребенка.
Казалось бы, надо радоваться: каждый год начальная школа принимает детей на целый класс больше. Но где всех разместить? Классных кабинетов не хватает. В 2017/2018 учебном году начальная школа будет вынуждена обучать детей в две смены.
А самая большая проблема: у начальной школы нет столовой. Ребята ходят обедать в столовую средней школы, которая расположена в 800 метрах от начальной. Переходят очень оживленную дорогу.
Начальная школа уже попала в реестр строительства новых школ, готова проектно-сметная документация.
– Если все условия будут сохранены, в 2018 году начнется строительство нового здания школы, - пояснила журналистам Галина Николаевна.
– А что это за условия? – поинтересовались мы.
– Развитие в районе малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций, увеличение поступления налогов.
Единственный в стране
В конце рабочего дня Александр Владимирович заглянул в Удмуртский питомник западносибирских лаек, единственный в стране и известный во всем мире. Создан он был по инициативе Владимира Рябова, председателя правления межрегиональной общественной организации «Клуб охотничьих собак».
После службы в армии Владимир Александрович устроился егерем, а егерю без собак никак нельзя. Завезли тогда в Удмуртию 14 щенков западносибирской лайки, раздали егерям. Но от кого-то щенки убежали, у кого-то их украли. Только Владимир Рябов вырастил щенков. Он предложил создать питомник западносибирских лаек. В охотничьей инспекции его поддержали. Место выбрали укромное: чтобы питомник был не совсем рядом с населенным пунктом и чтобы были тут и лес, и вода.
Западносибирская лайка – порода чистая. Это хантийское и мансийское отродье лаек, которых повязали между собой и прилили еще немного уральской крови.
У удмуртского питомника есть конкурент – белорусский питомник. Из него выходят лайки, которые хорошо показывают себя в состязаниях по подсадным видам, а удмуртские собаки сильны и в соревнованиях по вольным видам.
Чтобы найти зверя, собаке надо уйти в поиск, метров на 700 от человека, а белорусские собаки от хозяина не отходят. На соревнования по вольным видам их даже не привозят. А наши собаки на таких соревнованиях выступают хорошо: в марте 2017 года в Ханты-Мансийске заняли первое место. За один день трех медведей добыли!
– Среди всех собак западносибирская лайка – самая умная, - гордится своими подопечными Владимир Рябов. – А еще она очень преданная. Погибнет, но спасет хозяина от зверя.
Самого Владимира Александровича его первые лайки спасли, например, от рыси. Когда она упала на землю, Рябов подскочил к рыси, чтобы добить, но патрон не выстрелил. И тут в рысь вцепился кобель. Благодаря его хватке Владимир Александрович успел перезарядить оружие. Была и такая ситуация: медведь неожиданно развернулся и бросился на Рябова. Жизнь Рябову и тут спасли собаки: вцепились в медведя. В этот момент Владимир Александрович подготовил карабин и выстрелил.
Лаек натаскивают на кабана, барсука, медведя, боровую дичь. Поохотиться у Рябова приезжают из Екатеринбурга, Перми, Татарстана, других областей и республик. Удмуртские угодья приглянулись охотникам из Германии, Чехии, Швеции.
На экскурсию в питомник приезжают дети. С любопытством разглядывают щенят лайки.
– Пробовал организовывать конные прогулки, но тут столько комаров, паутов. От укусов паутов лошади бесятся. Если бы было какое-то средство от паутов!
Другая проблема, и Владимир Рябов рассказал о ней Александру Бречалову, - это дорога:
– У нас и гостиница есть, но в иные дни до питомника просто не доехать!
В конце поездки по Селтинскому району Александр Бречалов отметил, что, как ни нужна уникальному питомнику дорога, пока это все же не приоритетный объект. Главное – построить в Селтах начальную школу.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР.
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