Проект «Особая красота», созданный руководителем Центра социального продюсирования «Журавейник» Ольгой Чирковой, уже полюбился многим ижевчанам. За те годы, что он существует, в Ижевске прошло немало праздников, встреч и мастер-классов для «особенных» девушек.
Новая акция в рамках проекта стартовала совсем недавно. Это фотосессия «Белый танец». Хотя сама автор идеи Ольга Чиркова говорит, что определение «фотосессия» здесь не совсем уместно.
– Мы решили создать фотоистории. Они о том, что надо учиться жить в одном городе и понимать друг друга, о том, что у добра нет барьеров. А еще о том, что нужно выходить из дома, даже когда не хочется или очень больно. Потому что где-то тебя ждет Волшебник…
В акции «Белый танец» будут участвовать 10 женщин. Каждая пригласит на танец кавалера - достаточно яркого и известного в городе мужчину. Первыми в проекте приняли участие бизнесмен в сфере высоких технологий Олег Вылегжанин и ресторатор Кирилл Барков.
Приглашая на танец, девушка рассказывает партнеру свою историю. А после, когда кавалер принимает приглашение, происходит красивая встреча в каком-нибудь интересном и любимом горожанами месте.
– Мы хотим показать девушкам, что городское пространство доступно, что нужно выходить из дома и общаться с людьми. А мужчины демонстрируют, как правильно общаться с «особенными» людьми.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.