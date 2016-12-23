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Где-то тебя ждет волшебник

22 декабря
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У добра нет барьеров, считают организаторы проекта «Особая красота».

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Проект «Особая красота», созданный руководителем Центра социального продюсирования «Журавейник» Ольгой Чирковой, уже полюбился многим ижевчанам. За те годы, что он существует, в Ижевске прошло немало праздников, встреч и мастер-классов для «особенных» девушек.

Новая акция в рамках проекта стартовала совсем недавно. Это фотосессия «Белый танец». Хотя сама автор идеи Ольга Чиркова говорит, что определение «фотосессия» здесь не совсем уместно.

– Мы решили создать фотоистории. Они о том, что надо учиться жить в одном городе и понимать друг друга, о том, что у добра нет барьеров. А еще о том, что нужно выходить из дома, даже когда не хочется или очень больно. Потому что где-то тебя ждет Волшебник…

В акции «Белый танец» будут участвовать 10 женщин. Каждая пригласит на танец кавалера - достаточно яркого и известного в городе мужчину. Первыми в проекте приняли участие бизнесмен в сфере высоких технологий Олег Вылегжанин и ресторатор Кирилл Барков.

Приглашая на танец, девушка рассказывает партнеру свою историю. А после, когда кавалер принимает приглашение, происходит красивая встреча в каком-нибудь интересном и любимом горожанами месте.

– Мы хотим показать девушкам, что городское пространство доступно, что нужно выходить из дома и общаться с людьми. А мужчины демонстрируют, как правильно общаться с «особенными» людьми.

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Автор статьи

3 %d0%bd%d0%b0 4.. Наталья ТЮТИНА Журналист Все материалы этого автора

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