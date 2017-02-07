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Где самая активная молодежь?

4 февраля
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В Госcовете подвели итоги конкурса «Лучший муниципальный Молодёжный парламент Удмуртии».

Конкурс начался еще летом. Он состоял из нескольких этапов. В результате отбора в финал пробились представители трех муниципальных образований: Завьяловский район, города Глазов и Можга. На заключительном слушании они выступили перед оргкомитетом с презентацией об итогах своей работы за прошедший год. Какую пользу принесла молодежная политика обществу? И чья деятельность оказалась успешнее и значимее?

Каждому по дому

Молодежь из Глазова в своей работе сделали упор на жилищно-коммунальные проблемы населения. Представители парламента хотели, чтобы каждой молодой семье предоставляли земельные участки под строительство домов.

В стране действуют специальные программы финансирования для этих целей, но функционируют они не в полном объеме. Так, в 2015 году Глазов совсем не участвовал в проекте «Молодежная квартира» по причине отсутствия строительных организаций, готовых работать в его рамках. А в 2016 году поддержку получили лишь три семьи. Между тем в очереди на улучшение жилищных условий находится более 1200 семей.

– В ноябре 2016 года мы провели круглый стол с участием руководителей администраций, с застройщиками. Написали письма с просьбой поддержать организации и выделить необходимую квоту. Вопрос был поднят на сессии, - рассказывает председатель молодежного парламента Алексей Мелехин. - В результате город получил 20 миллионов рублей на эти нужды. А это порядка 100 субсидий. Мы продолжим работу в этом направлении.

Благодаря работе молодежного парламента были внесены изменения в правила благоустройства города. Жители жаловались, что на улицах мало урн. Активисты провели мониторинг, проанализировали опыт других регионов и вышли с предложением к депутатам. Теперь на законодательном уровне места установления контейнеров жестко регламентированы.

Отдыхать надо правильно

Молодые парламентарии из Можги на протяжении года занимались социально-нравственной деятельностью. В рамках всероссийской акции «Ночь кино» и в преддверии Дня города на летней эстраде культурно-спортивного центра организовали кинопоказ под открытым небом. Зрителям показали военно-патриотический фильм «Батальонъ» Дмитрия Месхиева. Каждый поставил себя на место главных героинь, осознал, насколько нелегким оказался выбор этих женщин, жертвующих собственными жизнями во имя Отечества.

Занимается парламент и благоустройством города. В День города по инициативе молодых парламентариев состоялось торжественное открытие первого арт-обьекта - стелы «Я люблю Можгу». На открытии присутствовал Председатель Правительства УР Виктор Савельев.

С властью на равных

Активисты Завьяловского района запустили проект по оказанию бесплатной юридической помощи молодежи, а также организовали общественные приемные молодежного парламента в семнадцати поселениях. В результате было рассмотрено около ста обращений. Самыми насущными проблемами стали благоустройство, улучшение жилищных условий. Эти вопросы вынесли на сессии советов депутатов, были организованы встречи с главами поселений.

Кроме этого, молодые парламентарии разработали электронную версию общественной приемной, куда жители могут обратиться в любое время.

Совместно с руководством района был реализован проект «Прямая линия с главой района». Каждый мог задать Андрею Коняшину вопросы, предложить идеи. В результате была подержана инициатива вручения самым активным молодым людям премии главы в размере 15 тысяч рублей.

Все молодежные парламенты проделали огромную работу, и она значима для общества. Но именно можгинская молодежь признана самой активной и целеустремленной. Им и досталось право первенства. На втором месте расположился парламент Завьяловского района, а на третьей ступени активисты из Глазова.

Справка УП:

На конкурс было подано 11 заявок от парламентов Удмуртии. Районы: Алнашский, Дебесский, Кизнерский, Красногорский, Селтинский, Сюмсинский, Ярский, Завьяловский. Города: Глазов, Можга, Ижевск.

Цитата:

Ольга Черкасова, заместитель председателя постоянной комиссии по науке, образованию, культуре и молодежной политике:

– Республиканский парламент уделяет пристальное внимание работе с молодежью. В частности, проводятся уроки государственности для школьников и студентов, фестивали студенческой науки, впервые прошли рождественские парламентские чтения. Мы хотим, чтобы талантливая молодежь активно участвовала в социальном и экономическом развитии республики, любила свою Родину.

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Автор статьи

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