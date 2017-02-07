Конкурс начался еще летом. Он состоял из нескольких этапов. В результате отбора в финал пробились представители трех муниципальных образований: Завьяловский район, города Глазов и Можга. На заключительном слушании они выступили перед оргкомитетом с презентацией об итогах своей работы за прошедший год. Какую пользу принесла молодежная политика обществу? И чья деятельность оказалась успешнее и значимее?
Каждому по дому
Молодежь из Глазова в своей работе сделали упор на жилищно-коммунальные проблемы населения. Представители парламента хотели, чтобы каждой молодой семье предоставляли земельные участки под строительство домов.
В стране действуют специальные программы финансирования для этих целей, но функционируют они не в полном объеме. Так, в 2015 году Глазов совсем не участвовал в проекте «Молодежная квартира» по причине отсутствия строительных организаций, готовых работать в его рамках. А в 2016 году поддержку получили лишь три семьи. Между тем в очереди на улучшение жилищных условий находится более 1200 семей.
– В ноябре 2016 года мы провели круглый стол с участием руководителей администраций, с застройщиками. Написали письма с просьбой поддержать организации и выделить необходимую квоту. Вопрос был поднят на сессии, - рассказывает председатель молодежного парламента Алексей Мелехин. - В результате город получил 20 миллионов рублей на эти нужды. А это порядка 100 субсидий. Мы продолжим работу в этом направлении.
Благодаря работе молодежного парламента были внесены изменения в правила благоустройства города. Жители жаловались, что на улицах мало урн. Активисты провели мониторинг, проанализировали опыт других регионов и вышли с предложением к депутатам. Теперь на законодательном уровне места установления контейнеров жестко регламентированы.
Отдыхать надо правильно
Молодые парламентарии из Можги на протяжении года занимались социально-нравственной деятельностью. В рамках всероссийской акции «Ночь кино» и в преддверии Дня города на летней эстраде культурно-спортивного центра организовали кинопоказ под открытым небом. Зрителям показали военно-патриотический фильм «Батальонъ» Дмитрия Месхиева. Каждый поставил себя на место главных героинь, осознал, насколько нелегким оказался выбор этих женщин, жертвующих собственными жизнями во имя Отечества.
Занимается парламент и благоустройством города. В День города по инициативе молодых парламентариев состоялось торжественное открытие первого арт-обьекта - стелы «Я люблю Можгу». На открытии присутствовал Председатель Правительства УР Виктор Савельев.
С властью на равных
Активисты Завьяловского района запустили проект по оказанию бесплатной юридической помощи молодежи, а также организовали общественные приемные молодежного парламента в семнадцати поселениях. В результате было рассмотрено около ста обращений. Самыми насущными проблемами стали благоустройство, улучшение жилищных условий. Эти вопросы вынесли на сессии советов депутатов, были организованы встречи с главами поселений.
Кроме этого, молодые парламентарии разработали электронную версию общественной приемной, куда жители могут обратиться в любое время.
Совместно с руководством района был реализован проект «Прямая линия с главой района». Каждый мог задать Андрею Коняшину вопросы, предложить идеи. В результате была подержана инициатива вручения самым активным молодым людям премии главы в размере 15 тысяч рублей.
Все молодежные парламенты проделали огромную работу, и она значима для общества. Но именно можгинская молодежь признана самой активной и целеустремленной. Им и досталось право первенства. На втором месте расположился парламент Завьяловского района, а на третьей ступени активисты из Глазова.
Справка УП:
На конкурс было подано 11 заявок от парламентов Удмуртии. Районы: Алнашский, Дебесский, Кизнерский, Красногорский, Селтинский, Сюмсинский, Ярский, Завьяловский. Города: Глазов, Можга, Ижевск.
Цитата:
Ольга Черкасова, заместитель председателя постоянной комиссии по науке, образованию, культуре и молодежной политике:
– Республиканский парламент уделяет пристальное внимание работе с молодежью. В частности, проводятся уроки государственности для школьников и студентов, фестивали студенческой науки, впервые прошли рождественские парламентские чтения. Мы хотим, чтобы талантливая молодежь активно участвовала в социальном и экономическом развитии республики, любила свою Родину.
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