Пациент скорее жив, чем мёртв
– С первого же заседания нашей комиссии был задан вектор на взаимодействие с Союзом журналистов и профильным комитетом Государственной думы Российской Федерации, - начал разговор Владимир Александрович. – От Госдумы присутствовал депутат, тележурналист Евгений Ревенко, член профильной комиссии, возглавляемой Леонидом Левиным. Наша комиссия, как я сразу понял, постоянно мониторит состояние отечественных медиа, и особенно - региональных. В прошлом году был проведен опрос на тему «Состояние рынка печатных СМИ в регионах России». Была запущена анкета, просчитаны результаты опроса, а материалы розданы всем членам Общественной палаты.
– И что показало анкетирование? Пациент скорее жив, чем мёртв, или наоборот?
– Печатные СМИ хоронят давно, с момента появления телевидения, а потом и Интернета. Говорят, они потеряли в оперативности информации. Но газеты и журналы всё же устояли. Они сами пошли в Интернет, где начали открывать свои сайты, информационные ленты, внедрять, кроме коротких заметок, лонгриды – большие экспертные интервью. А на страницах печатных изданий редакции стали делать акцент на качественный эксклюзивный контент. В результате в печати журналистика мнений начала вытеснять журналистику фактов. А в скорости появления информации первыми на дистанции оказались он-лайн ресурсы, оставляя позади не только газеты, но и телевидение, и радио. Однако в региональных, и особенно районных СМИ, где не развиты интернет-коммуникации, местные газеты ещё имеют и хорошую подписку, и неплохой тираж ввиду отсутствия конкуренции. Это можно сказать однозначно о районных газетах Удмуртской Республики.
– А проблемы? Они навязли в зубах. В первую очередь – работа почты. Только из-за плохой доставки в регионах исчезли ежедневные газеты. Цена на подписку растёт каждый год, а газету, выходящую один раз в неделю, не приносят людям вовремя. Редакция после жалобы подписчика звонит в отдел доставки. Почему? Получает ответ – не хватает почтальонов, зарплата у них очень низкая, вот люди сюда и не идут работать. Зато хватает средств для других дорогостоящих, на наш взгляд, проектов. Сколько об этом говорилось на разных уровнях - сдвига нет.
А ты кто такой?
– Думаю, что новый состав Союза журналистов России вместе с нашей комиссией Общественной палаты во главе с Евгением Александровичем Примаковым, будет активно участвовать в решении этого непростого вопроса. А пока на первом заседании мы обсуждали журналистскую этику. Свобода слова, понимаемая некоторыми как вседозволенность, приводит к перекосам. Стало больше заказных материалов. Борьба за читателя и рекламодателя приводит к перепалкам между редакциями на страницах газет. Одна редакция представляет себя «прогрессивной», а конкурента – «вчерашним днём». Этот вопрос подняли, кстати, не мы, а журналисты, которые пришли на заседание.
– На страницах наших региональных и районных СМИ такого не замечено. Это, скорее, синдром московских изданий.
– Но тем не менее в масштабах России необходим такой авторитетный орган, который бы мог разводить «дерущиеся» стороны, нужны эксперты-коллеги, которые смогут вынести всеми воспринимаемые суждения по таким случаям.
– Кто это, как не Союз журналистов!
– Вот именно. Поэтому сейчас обновлён состав его руководителей. Наблюдаем, как он будет работать. Уже заметна большая активность союза в социальных сетях. В финансах наведён порядок.
Прорыт туннель к законодателям
– Как поступают импульсы из палаты в Госдуму?
– Во-первых, отлажен механизм так называемых нулевых чтений. Насколько я знаю, он был запущен, когда Александр Бречалов был секретарем Общественной палаты России. Все ещё не принятые законопроекты Госдума отправляет в Общественную палату России на экспертизу. Там с ними работают специалисты, эксперты, представители профессиональных сообществ. Существует институт заочного голосования. Проект с комментарием экспертов посылают каждому члену профильной комиссии палаты по электронной почте для ознакомления и визирования. Оттуда консолидированное заключение Общественной палаты отправляется в Государственную Думу. Сейчас мы хотим также отладить контакты Госсовета Удмуртии с Общественной палатой нашей республики.
– Учитывается ли мнение заседателей Общественной палаты при принятии закона?
– Надо этим заняться, посмотреть, просчитать эффективность нашей деятельности. Думаю, это дело будущего. Работа в Российской общественной палате помогает мне улучшить деятельность руководимой мною комиссии Общественной палаты Удмуртской Республики по безопасности, правам человека, взаимодействию с общественным сообществом и СМИ.
– Нам, журналистам Удмуртии, интересно знать, как вы и ваши коллеги по российской палате собираетесь работать с проблемами региональных СМИ. У нас в Ижевске, например, закрылись практически все уличные киоски, продающие бумажную прессу. Подписка – очень дорогая, на её цену влияет доставка. Читатели жалуются, что республиканскую прессу не найти днём с огнём, а значит, нарушена статья Закона о СМИ о доступе к информации.
– Если есть какие-то пожелания, стремления донести какие-то мысли и идеи, то Общественная палата России рассмотрит их. Я открыт всем пожеланиям, замечаниям, донесу их до комиссии, которая постарается их учесть. Мы изучаем вопросы федерального государственного масштаба, которые можно решить только на самом высоком уровне. Свои собственные творческие и организационные проблемы редакции и журналисты должны решать сами. Что-то находится в компетенции республики, города или райцентра. Кроме того, я обязуюсь информировать местное журналистское сообщество о мероприятиях, проводимых нашей комиссией и палатой, а это круглые столы, образовательные акции и прочее. Эти данные открыты для всех желающих. Можно приехать на заседание, где будет проходить обсуждение интересующей журналистов темы.
Критика и критиканство
– После бурных 90-х годов до сих пор остро стоит вопрос о взаимодействии СМИ и власти. Что думают об этом члены Общественной палаты России?
– На заседании комиссии Общественной палаты России обсуждался и этот вопрос. Некоторые считают, что журналистика должна быть исключительно критической. Даже предложение Владимира Путина о введении звания «Заслуженный журналист России» и то было воспринято ими в штыки. У нас в Удмуртии давно существует звание для журналистов. Никто на него не жаловался. Признание профессиональных заслуг нужно, я в этом уверен. Понятно, что журналистика – профессия творческая и оценить результат сложно. Но есть ведь заслуженные артисты, народные писатели – и критерии найдены. Считаю, что не следует журналистскому сообществу противопоставлять себя власти.
Но пока ситуация такова, что обе стороны - власть и медиа - не вполне понимают, каковы роль и функция СМИ в обществе, точнее, понимают по-своему.
– В учебных пособиях, выходящих под крылом Российской академии госслужбы, чётко прослеживается позиция: задача печатных СМИ – информационное обслуживание учредителей. На факультетах журналистики другое направление: пресса – посредник между властью и обществом. Отсюда и разногласия, и напряжение.
– Надо гармонизовать отношения СМИ с властью и обществом. И общество, и власть должны испытывать доверие к средствам массовой информации.
– Тут нужно иметь в виду, что СМИ не однородная структура. Есть газеты разной типологии – государственные и коммерческие, партийные, отраслевые и даже, страшно сказать, оппозиционные. У всех разные задачи и разнородная читательская аудитория. Все решают свои проблемы, как получается, зарабатывают деньги рекламой, кто-то вкладывает в производство СМИ доходы от другого бизнеса, кто-то – спонсорские средства.
– Экономическая задача должна стоять перед печатными СМИ, но зарабатывание денег для таких газет, особенно государственных, не должно быть самоцелью. Перед ними – цели, которые не достигаются только финансами. СМИ – как образование и медицина, которые должны быть доступны гражданам вне зависимости от их доходов. И информация тоже должна быть доступна. Мне не хотелось бы, чтобы эффективность газет измерялась только прибыльностью. Это показатель экономической эффективности, но не общественной полезности и востребованности.
– Так получилось, что самое сложное положение сегодня в Удмуртии у республиканских газет. Не понятно даже, почему так случилось.
– Позиция государства тоже до конца не определена. То поднимается волна, что не нужно тратить деньги на СМИ, что это пиар губернаторов. Но невозможно провести грань, где пиар, а где информация о деятельности. Если мы говорим о честных и открытых выборах, то читатели-избиратели должны иметь полную и чёткую информацию о кандидатах. В 90-е говорили: уж эта советская пресса – одни надои и отчёты передовиков труда. А сегодня люди уже хотят знать, как работает промышленность, каковы успехи в сельском хозяйстве. Но это нельзя – все предприятия приватизированы, и рассказ о них – уже реклама, и только за деньги. К сожалению, мы в России часто перегибаем палку. Зато без всяких ограничений идёт информация о жизни звёзд и предсказания астрологов.
– Хочу порадовать. Есть и позитивные новости. Так, появились данные по России, что рекламные доходы радио и телевидения в 2017 году выросли на 17 процентов. А ВЦИОМ сообщил, что доверие населения России к СМИ возросло и находится на четвёртом месте после президента, армии и религии. Учёные факультета журналистики МГУ им. Ломоносова и зарубежный теоретик журналистики Ник Ньюман зафиксировали факт: проходит эйфория от сетевой информации. Пользователи поняли, как много там непроверенных данных и фейковых новостей. Начался возврат к традиционной профессиональной журналистике. Ура! Но потери налицо. Сегодня население разучилось не только писать, но и читать – литературу, газеты и журналы. Сужена до невозможного оценочная лексика русскоговорящих людей разных возрастов. На вопросы телеведущих, интервьюируемые отвечают: «я в шоке», «нет слов», «эмоции зашкаливают», «класс», «жесть» и так далее.
Словом, для кого-то из журналистов - День печати, а для кого-то – День печали. Столько накопилось проблем.
Фото: izhevsk.mk.ru
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