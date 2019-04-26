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Где корни твои?

26 апреля
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В прошлую пятницу в Государственном Совете Удмуртской Республики состоялся финал первой региональной конференции научно-исследовательских работ «Родина моя – Удмуртия».

Paper 2095674 960 720 Где корни твои?

Организатором конкурса выступила образовательная академия «Интеллектуал». Основными партнёрами стали ижевские библиотеки имени Некрасова и имени Крупской, Центральный Государственный архив Удмуртской Республики.

Представительное жюри возглавил депутат Государственной Думы, член фракции политической партии «Единая Россия», член комитета Государственной Думы по образованию и науке Алексей Загребин.

О словам Генерального директора Образовательной академии «Интеллектуал» Марины Стригиной, для участия в конференции поступило более 200 работ. Допущено к участию было 142 работы по четырём номинациям и четырём возрастным группам со всех районов нашей республики. В том числе одна работа из Тверской области.

Членам жюри пришлось прочитать около 3550 страниц, в результате чего дипломантами конкурса были определены 43 работы. Их авторы и собрались в этот дел в зале заседаний сессий Государственного Совета Удмуртии.

Состоялась демонстрация проектов-победителей. Работы, победившие на конкурсе, были разнообразными по тематике. В них отражено становление республики, образование и исчезновение населенных пунктов, истории названия улиц, кроме того, великие исторические трагические события: гражданская война, ВОВ, войны в Чечне и Афганистане. Все эти события представлены в лицах и судьбах конкретных людей, жителей Удмуртии.

В перерывах между докладами выступал с музыкальными композициями Образцовый вокально-хоровой коллектив «Ensolei» детской школы искусств № 4 города Ижевска. Участники конкурса, создавая проекты, использовали старые фото, выписки из документов, архивные данные, рассказы свидетелей, что и демонстрировали в презентациях.

Председатель жюри Алексей Загребин вручил благодарности авторам отличившихся работ. Создателям лучших проектов о Великой отечественной воне был вручен специальный приз – новая книга о войне Александра Щербакова.

Отрадно, что среди участников было много детей от 7 до 14 лет. Ребята с гордостью рассказывали об истории своей семьи и знаменитых предках. Однако стоит отметить, что интерес к истории родного края питают представители самых разных возрастов. Так например среди победителей стал Александр Капин, представивший работу об истории деревни Кварса Воткинского района с 1716 года. Александру Павловичу 64 года. Как сообщила Заместитель руководителя Образовательной академии "Интеллектуал" Елена Пьянкова, организатор мероприятия, предполагается продолжать работу по проведению подобных конкурсов. Следующий конкурс будет уже с расширенными номинациями и с привлечением участников из других регионов России, выходцев из Удмуртии, желающих отыскать здесь свои корни.

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Автор статьи

Игорь ЗУЕВ Все материалы этого автора

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