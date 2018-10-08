Военный комиссар Удмуртской Республики полковник Александр Комлев встречает осенний призыв с хорошим настроением:
— Призыв начался с 1 октября. Отправки в войска начнутся в 20— х числах октября и продлятся примерно до 25 декабря. Традиционно все призывники будут обеспечены перед отправкой вещевым имуществом, банковскими картами для получения денежного довольствия и персональными электронными картами, они теперь являются электронными копиями личного дела военнослужащего.
Нынче 40 процентов новобранцев из Удмуртии будут служить в частях Центрального военного округа, 35 процентов проследуют в части Западного и 25 процентов отправятся в подразделения Восточного военного округа. Почти каждый второй призывник будет служить в Сухопутных войсках, в Ракетные войска стратегического назначения отправятся 12 процентов наших призывников, а в Воздушно— космические силы – 9 процентов. Сто человек наденут морскую форму и пополнят подразделения Балтийского и Тихоокеанского флотов. Попадут наши земляки в Железнодорожные войска, части центрального подчинения Министерства обороны России, войска Национальной гвардии, а также в другие воинские формирования и органы.
То есть вопрос «Где хочешь служить?» может быть неформальным. Если состояние здоровья призывника позволяет, то призывная комиссия может рекомендовать молодого человека.
Особенностью этой призывной кампании станет внимание к военным водителям. Призывникам, имеющим водительское удостоверение категории «В», будет дана возможность обучения и подготовки на водителя категории «С» в период прохождения службы по призыву. В войсках есть учебные центры, которые осуществляют такую подготовку. Кроме того, местные подразделения ДОСААФ подготовили водителей категории «С», водителей— электромехаников и водителей других категорий. Эти 200 человек могут сразу сесть за руль военных автомобилей.
Осенью в армию пойдут не менее 300 выпускников высших учебных заведений. Пятеро из них могут получить «персональное распределение» в научные роты. Другие будут служить в обычных войсковых частях.
Семь человек оформили документы на альтернативную службу. Места для них будут определены в ближайшее время Федеральной службой по труду и занятости.
Поскольку теперь для приёма на государственную службу требуется, чтобы гражданин отслужил в армии, некоторые лица, имеющие освобождения по состоянию здоровья, стали просить взять их на службу по призыву.
Александр Комлев уточнил, что два таких призывника ушли на службу весной и в этом нет ничего особенного. Врачебная комиссия располагает списком болезней, по которому допустимо пройти переосвидетельствование. Для этого требуется личное заявление призывника в возрасте от 18 до 27 лет, то есть полная добровольность.
На время призыва военнообязанных на срочную службу продолжается и набор граждан на контрактную службу. Сейчас есть возможность оформить контракт на два года службы и тем, кто имеет среднее образование и ранее не служил. Если же потом служба не заладится, то с контрактной возможен перевод на службу по призыву, но при этом всё равно новобранцу придётся прослужить в итоге не меньше года. У родителей будет возможность на сборном пункте военкомата Удмуртской Республики ознакомиться с тем, в каких условиях живут призывники, как питаются, из чего состоит в дороге сухой паёк.
Надо же! По дороге из военкомата услышал женскую фразу по мобильному телефону: «У него хорошие родители. Мама в прошлом году ездила на присягу в войсковую часть». То есть армия остаётся и показателем отношений внутри семьи.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.