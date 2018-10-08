Главная » Общество » Где хочешь служить? Сделано всё, чтобы меньше беспокоились родители

Где хочешь служить? Сделано всё, чтобы меньше беспокоились родители

6 октября
0

Около 1500 новобранцев из Удмуртии пополнят Вооружённые Силы России этой осенью. Если распределить их равномерно среди осеннего пополнения, то в каждой роте оказался бы наш земляк.

F0e7b3dd46629aef852f861315e911af Где хочешь служить? Сделано всё, чтобы меньше беспокоились родители

Военный комиссар Удмуртской Республики полковник Александр Комлев встречает осенний призыв с хорошим настроением:

— Призыв начался с 1 октября. Отправки в войска начнутся в 20— х числах октября и продлятся примерно до 25 декабря. Традиционно все призывники будут обеспечены перед отправкой вещевым имуществом, банковскими картами для получения денежного довольствия и персональными электронными картами, они теперь являются электронными копиями личного дела военнослужащего.

Нынче 40 процентов новобранцев из Удмуртии будут служить в частях Центрального военного округа, 35 процентов проследуют в части Западного и 25 процентов отправятся в подразделения Восточного военного округа. Почти каждый второй призывник будет служить в Сухопутных войсках, в Ракетные войска стратегического назначения отправятся 12 процентов наших призывников, а в Воздушно— космические силы – 9 процентов. Сто человек наденут морскую форму и пополнят подразделения Балтийского и Тихоокеанского флотов. Попадут наши земляки в Железнодорожные войска, части центрального подчинения Министерства обороны России, войска Национальной гвардии, а также в другие воинские формирования и органы.

То есть вопрос «Где хочешь служить?» может быть неформальным. Если состояние здоровья призывника позволяет, то призывная комиссия может рекомендовать молодого человека.

Особенностью этой призывной кампании станет внимание к военным водителям. Призывникам, имеющим водительское удостоверение категории «В», будет дана возможность обучения и подготовки на водителя категории «С» в период прохождения службы по призыву. В войсках есть учебные центры, которые осуществляют такую подготовку. Кроме того, местные подразделения ДОСААФ подготовили водителей категории «С», водителей— электромехаников и водителей других категорий. Эти 200 человек могут сразу сесть за руль военных автомобилей.

Осенью в армию пойдут не менее 300 выпускников высших учебных заведений. Пятеро из них могут получить «персональное распределение» в научные роты. Другие будут служить в обычных войсковых частях.

Семь человек оформили документы на альтернативную службу. Места для них будут определены в ближайшее время Федеральной службой по труду и занятости.

Поскольку теперь для приёма на государственную службу требуется, чтобы гражданин отслужил в армии, некоторые лица, имеющие освобождения по состоянию здоровья, стали просить взять их на службу по призыву.

Александр Комлев уточнил, что два таких призывника ушли на службу весной и в этом нет ничего особенного. Врачебная комиссия располагает списком болезней, по которому допустимо пройти переосвидетельствование. Для этого требуется личное заявление призывника в возрасте от 18 до 27 лет, то есть полная добровольность.

На время призыва военнообязанных на срочную службу продолжается и набор граждан на контрактную службу. Сейчас есть возможность оформить контракт на два года службы и тем, кто имеет среднее образование и ранее не служил. Если же потом служба не заладится, то с контрактной возможен перевод на службу по призыву, но при этом всё равно новобранцу придётся прослужить в итоге не меньше года. У родителей будет возможность на сборном пункте военкомата Удмуртской Республики ознакомиться с тем, в каких условиях живут призывники, как питаются, из чего состоит в дороге сухой паёк.

Надо же! По дороге из военкомата услышал женскую фразу по мобильному телефону: «У него хорошие родители. Мама в прошлом году ездила на присягу в войсковую часть». То есть армия остаётся и показателем отношений внутри семьи.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

Читать также

Сделайте нам красиво. В удмуртских городах и сёлах создают комфортную среду
8 октября
**В этом году федеральный проект «Комфортная среда» распространился на 87 муниципальных образований У...
Это надо знать! Вам звонил лжесотрудник банка?
6 октября
Мошенники придумывают всё новые способы отъёма денег....
Цирк во имя красоты и отваги
6 октября
Новая программа в Государственном цирке Удмуртии задаёт высокую планку мастерства....
Пусть внукам будет с нами интересно! Проект «Старшее поколение» поможет пожилым людям жить разнообразной, полноценной жизнью
6 октября
**В ближайшем будущем в поликлиниках Удмуртии появятся гериатрические кабинеты. Люди пожилого возраст...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо