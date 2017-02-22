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Газовая сигнализация появится в многоквартирных домах, где есть газовые плиты

22 февраля
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Многоквартирные дома, в которых есть газовые плиты, будут оснащать газосигнализаторами на случай утечки, чтобы снизить уровень аварийности и повысить безопасность жильцов. Предложение об установке таких приборов внес в правительство Минстрой, сообщается на сайте ведомства.

– Важный вопрос, который сейчас решает Минстрой России совместно с другими ведомствами, как повысить безопасность использования бытового газа, не увеличивая финансовую нагрузку на население. В числе основных причин происшествий, связанных с использованием газа в быту, - «человеческий фактор»: неправильное обращение с оборудованием, самовольное подключение к газу, неисправное газовое оборудование, забывчивость граждан, - пояснил глава Минстроя России Михаил Мень.

Приборы смогут оповещать об утечке заблаговременно, что позволит вовремя автоматически перекрыть подачу газа и включить вентиляцию, а также оповестить об этом аварийные службы. По мнению министра, газосигнализаторы помогут защитить жителей многоквартирных домов от недобросовестных соседей и зачастую от самих себя.

По инициативе ведомства уже внесены другие вспомогательные изменения в законодательство в части повышения безопасности в многоквартирных домах с бытовым газом. Так, при нарушении работы вентиляционных шахт для юрлиц повышаются максимальные штрафы - до 100 тысяч рублей. Если нарушения в работе могут привести к аварии или будут угрожать жизни людей, штраф составит 400 тысяч. Физлицам грозит административное наказание в виде штрафа до 5 тысяч рублей. ЖСК и ТСЖ за отказ заключать договор на обслуживание внутридомового и многоквартирного оборудования также оштрафуют.

Причиной внимания к теме безопасности в многоквартирных домах с бытовым газом стали несколько ЧП, в том числе произошедшее минувшей осенью в Ивановской области. Как оказалось, оборудование в доме, где случился взрыв газа, было неисправно, так как на его плановую проверку не смогли попасть инспекторы. Аналогичная причина взрыва газа была зафиксирована ранее в Рязани.

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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