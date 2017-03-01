В этом году газете «Удмуртская правда» исполняется 100 лет. В год столетнего юбилея наша газета впервые участвует в конкурсе «Бренд Удмуртии - 2016».
Победителей конкурса выберут народным онлайн-голосованием. Отдать свой голос за «Удмуртскую правду» можно до 8 марта 2017 года, пройдя по ссылке.
Организатором конкурса является Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики. В этом году в конкурсе принимают участие 46 предприятий.
БРЕНД УДМУРТИИ - ежегодный престижный профессиональный конкурс, который отмечает выдающиеся успехи в области построения и продвижения брендов на удмуртском и российском рынках.
Конкурс демонстрирует умение производителей реагировать на изменение ситуации на потребительском рынке. Для одних предприятий бренд - это шанс выйти на рынок, для других – сохранить репутацию и завоевать доверие.
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