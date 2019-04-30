26 апреля 1994 года Верховный Совет УР принял закон о гербе Удмуртской Республики. 25 лет назад Удмуртия обрела собственный геральдический символ, до сих пор считающийся одним из самых поэтичных и образных на всём постсоветском пространстве.
Спустя четверть века после обретения Удмуртией собственной геральдической идентичности, автор герба и государственного флага Удмуртской Республики, художник Юрий Лобанов, рассказал «Удмуртской правде», как создавались главные символы республики.
Сегодня заслуженный работник культуры Российской Федерации Юрий Лобанов – известный в финно-угорском мире художник, один из лидеров этнофутуризма (художественного движения, объединяющего архаичные культурные коды и современное искусство), график, живописец и мастер перформанса, главный художник издательства «Удмуртия». Именно здесь, в стенах издательства, он создал эскизы герба и флага Удмуртии.
Первый взмах крыла человека-птицы
– Как для вас началась история создания герба и флага Удмуртской Республики?
– Сначала был конкурс Общества удмуртской культуры. Мой проект флага был там признан лучшим. А герб тогда не приняли ни один. Только попробовав создать герб своими силами, мы, молодые удмуртские художники, поняли, насколько это сложно. Символику выбирали хаотично, не понимая толком, как связать официальные каноны геральдики и образную систему удмуртского народа. Я, например, взял за основу герба изображение утки. Эта птица в финно-угорской традиции – священная, знаковая. Все финно-угорские мифы именно утке приписывают важную роль в творении земли: утка, нырнув в мировой океан, подняла в клюве со дна на поверхность кусочек глины и почвы, он разросся и стал сушей. Но оказалось, что на равных правах утку могут взять для своей государственной символики коми, марийцы, да и все финно-угорские народы, живущие в России, – у всех есть этот миф. Хотя вряд ли возьмут: выяснилось, что у современных людей утка ассоциируется не с мифологией, а с кулинарией.
А спустя непродолжительное время был объявлен конкурс Правительства Удмуртской Республики на создание флага и герба… Надо сказать, что в правительственных конкурсах вознаграждение было очень скромным, и поэтому никакого ажиотажа вокруг них не возникало. Тогда, в начале 90-х, выгоднее было очередную коммерческую рекламу нарисовать, чем участвовать в официальном государственном проекте.
Цветовая триада
– Но вы всё-таки заинтересовались конкурсом...
– У нас тогда было содружество удмуртских художников – я, Касим Галиханов, Юрий Селивёрстов (ныне уже покойный), Василий Морозов. И мы решили предложить свои варианты. Сделали первые эскизы и с удивлением обнаружили, что все обыграли белый, чёрный и красный цвета! Видимо, это было подсознательное использование архетипичных для удмуртов цветовых символов. Ещё более «национальными» наши эскизы стали после того, как мы пообщались с профессором Владимиром Владыкиным. Он, обладая огромным запасом знаний об удмуртской мифопоэтике и символике, объяснил, почему для национального сознания так важна эта цветовая триада. Пообщавшись с ним, мы загорелись идеей создать флаг, основываясь на архаике, на истоках удмуртского народа, но так, чтобы символы считывались и сегодня. Если бы я тогда владел терминологией, то сказал бы, что мы создаем этнофутуристический флаг.
Я творил увлечённо. Но отправив свою заявку по почте, в обычном конверте, на какое-то время я об этой работе просто забыл. Погрузился в повседневные дела. Может быть, тогда мы не придавали какого-то особого значения этому конкурсу, потому что в стране вообще не была развита культура геральдики. Существовавшие до этого гербы союзных республик были, по сути, антихудожественны – с примитивной, прямолинейно-пафосной символикой, отрисованной без изящества. Все эти однообразные пучки пшеницы, обмотанные кумачовыми лентами, просто не могли нравиться людям с художественным вкусом. СССР вообще отличался неуважением к геральдике, непониманием её. И сами мы приняли участие в конкурсе скорее для того, чтобы был стимул подумать, с чем ассоциируется дух этой земли у нас самих.
Готовность к полёту
– А потом оказалось, что ваши ассоциации близки и другим людям.
– Да. Спустя какое-то время после того, как мы отправили эскизы на конкурс, мне позвонили и сказали, что моя работа вышла в финал вместе с эскизом Ковальчукова и Шумилова (а всего на конкурс было представлено около 50 заявок). И вот после этого началась самая интенсивная работа! Надо сказать, мои первоначальные эскизы отличались от того, что было принято в итоге. Сперва на герб я поместил человека-птицу, выполненного в графике, близкой к пермскому звериному стилю. Согласно этой традиции крылья были направлены вниз. Фигура выглядела монументально, но немного агрессивно, и что-то в этой идее нас смущало. Мы начали обсуждения с депутатами, работающими в комиссии по принятию флага и герба, и специалистами по удмуртской культуре. В заседаниях принимали участие профессора Кузьма Куликов и Владимир Владыкин, специалисты по этнографии и декоративно-прикладному искусству.
Специально на каждое обсуждение приезжал Александр Ворончихин – работавший в Петербурге знаток геральдики, посвятивший этому делу всю свою жизнь.
Мы очень подробно говорили о характере удмуртов (а депутаты и сами практически все были удмуртами), об истории нашей земли, о том, какую эмоциональную реакцию должен вызывать герб, о канонах «высокой» геральдики, и после каждого обсуждения я что-то менял в эскизе, интуитивно двигался к всё более плавным линиям и позитивной энергии рисунка.
В конце этой долгой кропотливой работы мой человек-птица (а точнее, человек-лебедь) преобразился, поднял крылья в плавном и сильном жесте, будто приветствуя и желая обнять, а может быть – взлететь. Готовность к полёту – это ведь очень сильное состояние, говорящее о воле, силе, внутренней свободе, о прекрасных перспективах. В том, что у человека-лебедя нет глаз и вообще черт лица, заложен важный этнографический смысл: у удмуртских кукол тоже никогда не было лиц. Шестиконечная звезда «толезё» – мощный солярный знак, символ плодородия.
Более того, этот герб можно воспринимать как удмуртский вариант символа вселенской гармонии «инь-ян», поскольку толэзё – это лунный знак (а Луна символизирует женское начало), но шестиконечную звезду также называют «шудо кизили» – «счастливая звезда», и связывают с мужским началом.
Поворот в судьбе
– Критики ваших работ наверняка тоже хватало.
– Как только не называли мой герб! «Это у вас бройлерная курица?» – слышал я издёвки в свой адрес. Насмешки были убийственными. Мне говорили, что я создал архаичный, неожиданный по цветовому сочетанию герб. Только Владимиру Владыкину тогда удалось вывести депутатов из состояния паники и страха, убедив их, что гораздо более сильная ассоциация с чёрным и белым для современных людей – это свадьба, пара жениха и невесты.
– После того как вы стали автором официальной символики республики, вы получили признание и материальные награды?
– Как победителю конкурса мне была выдана маленькая премия. Но потом стало известно, что в соседних республиках (Татарстане, Башкортостане, Чувашии, Марий Эл) авторы государственной символики получают от правительства квартиры, машины, ценные подарки. И композитор, автор гимна Удмуртии, Александр Корепанов на одном из заседаний Президиума Госсовета намекнул: неужели наши символы республики не так хороши, как у соседей? И мы получили звания лауреатов Государственной премии Удмуртской Республики и квартиры. Для меня двухкомнатная квартира стала ценнейшей наградой! Мне больше ничего и не надо было, потому что тогда мы с женой и двумя детьми жили в стареньком деревянном доме у речки Подборенки, ходили полоскать бельё к роднику, обходились без всяких удобств.
На самом деле главная моя награда за эту работу – не материальная. В моей жизни работа над флагом и гербом стала важнейшим этапом. Именно она послужила толчком к изучению мифологии Удмуртии, архаики, к сохранению древних символов посредством современного искусства, зародила интерес к истории собственного рода (я изучил своё генеалогическое древо до 1710 года!). Именно благодаря этому интересу я вошёл в этнофутуристическое движение художников, провёл в Удмуртии более десяти международных этнофутуристических фестивалей и десяток симпозиумов. А опыт геральдики помог мне создать собственный герб, который станет гербом моего рода, и им смогут пользоваться мои сыновья.
Справка «УП»
«Государственный герб Удмуртской Республики представляет собой круглый щит красно-чёрного цвета с изображённым на нём белым лебедем с раскрытыми крыльями. Окружность щита обрамлена лентой красно-бело-чёрного цвета. В Государственном гербе Удмуртской Республики чёрный цвет является символом земли и стабильности; красный – цветом солнца и символом жизни; белый – символом космоса и чистоты нравственных устоев. Обобщённый образ белого лебедя, или человеко-птицы, является символом возрождения, мудрости, мужества и совершенства. Его основа – мифология удмуртского, русского, татарского и других народов. Солярные знаки, по преданию, оберегают человека от несчастий. Большой солярный знак является земным воплощением оберегающих сил, малые – космическим».
«Положение о Государственном гербе Удмуртской Республики»
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