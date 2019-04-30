Первомай принесет в Удмуртию потепление В четверг, 2 мая, будет еще теплее....

Художник и картина **Семён Виноградов: «Если народ не отражён в искусстве, его как будто нет» «Удмуртская правда» откры...

Внимание: в Ижевске 29 апреля закроют часть улиц и изменят маршруты троллейбусов С 18:30 до 22:00 нельзя будет проехать по улицам Пушкинской, Красногеройской и другим....