Футбол. Вновь ждём гола **Чемпионат России по футболу в суперлиге среди женщин развивается для ижевской команды «Торпедо» по ...

Лёд нашей «Ижстали» **Круглую дату в истории хоккея Удмуртии отметили в Ижевске 28 апреля: 60 лет назад завершился первый...

За мороженым на быстрых роликах **На велодорожке у бывшего выставочного центра, давно превращённого в один из гипермаркетов, прошли с...