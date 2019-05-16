Главная » Спорт » Гандбол. Выигрыш ведёт в мастера

Гандбол. Выигрыш ведёт в мастера

15 мая
0

В игре с командой «Динамо-Синара» (Волгоград) ижевские гандболистки из «Университета» проявили свои лучшие волевые качества и достигли победы со счётом 35:29. Обе команды стремятся выйти на 5-6 места в суперлиге России, что приносит участницам звания мастеров спорта.

%d0%93%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b1%d0%be%d0%bb Гандбол. Выигрыш ведёт в мастера

Игра в Ижевске значила слишком много, поэтому объяснимо излишнее волнение, из-за которого наши девушки теряли мячи в нападении на первых минутах. Но когда счёт стал 4:3, то следующие ошибки всё-таки не давали гостям выйти вперёд в счёте. Вряд ли кто-нибудь мог предсказать, что к перерыву счёт станет 18:13 в пользу ижевчанок.

Главный тренер «Университета» Роберт Минабутдинов хотел бы, чтобы это преимущество было уверенно доведено до победы. Но без расхода тренерских нервов не обошлось. Вратарь динамовцев Надежда Колесникова сумела отразить пять бросков подряд. Пришлось делать некоторые изменения в атаке. Очень вовремя Виктория Вахрушева забросила два мяча подряд, и «непробиваемость» Надежды Колесниковой была преодолена. Чаще всего делала завершающие броски Анастасия Портягина, и в итоге гости восемь раз доставали мяч из сетки.

Все 60 минут на площадке провела Наталья Решетникова и забросила 6 мячей. По пять раз отличились в голевых бросках Ксения Трухина и Екатерина Береснева. И остальные игроки очень вовремя брали на себя ответственность за голевой бросок. Такая командная готовность к атаке и обороне не могла остаться без победы. Но на финальном этапе в суперлиге России соперничество идёт до двух побед.

Решающая игра состоялась в Волгограде. Понадобилось из-за ничейного счёта назначить четыре дополнительных тайма по пять минут. В итоге счёт 35:34 в пользу ижевчанок. Победный мяч забросила Наталья Решетникова.

В играх за пятое место «Университет» встречается с «Астраханочкой». Первая игра в Ижевске 17 мая, а затем решающие матчи в Астрахани.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

Читать также

Футбол. Вновь ждём гола
14 мая
**Чемпионат России по футболу в суперлиге среди женщин развивается для ижевской команды «Торпедо» по ...
Лёд нашей «Ижстали»
14 мая
**Круглую дату в истории хоккея Удмуртии отметили в Ижевске 28 апреля: 60 лет назад завершился первый...
За мороженым на быстрых роликах
13 мая
**На велодорожке у бывшего выставочного центра, давно превращённого в один из гипермаркетов, прошли с...
Футбол. Победа над лидером
13 мая
**Со счётом 1:0 «Зенит-Ижевск» победил команду «Нефтехимик» (Нижнекамск), лидирующую в дивизионе «Ура...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо