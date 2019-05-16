Игра в Ижевске значила слишком много, поэтому объяснимо излишнее волнение, из-за которого наши девушки теряли мячи в нападении на первых минутах. Но когда счёт стал 4:3, то следующие ошибки всё-таки не давали гостям выйти вперёд в счёте. Вряд ли кто-нибудь мог предсказать, что к перерыву счёт станет 18:13 в пользу ижевчанок.
Главный тренер «Университета» Роберт Минабутдинов хотел бы, чтобы это преимущество было уверенно доведено до победы. Но без расхода тренерских нервов не обошлось. Вратарь динамовцев Надежда Колесникова сумела отразить пять бросков подряд. Пришлось делать некоторые изменения в атаке. Очень вовремя Виктория Вахрушева забросила два мяча подряд, и «непробиваемость» Надежды Колесниковой была преодолена. Чаще всего делала завершающие броски Анастасия Портягина, и в итоге гости восемь раз доставали мяч из сетки.
Все 60 минут на площадке провела Наталья Решетникова и забросила 6 мячей. По пять раз отличились в голевых бросках Ксения Трухина и Екатерина Береснева. И остальные игроки очень вовремя брали на себя ответственность за голевой бросок. Такая командная готовность к атаке и обороне не могла остаться без победы. Но на финальном этапе в суперлиге России соперничество идёт до двух побед.
Решающая игра состоялась в Волгограде. Понадобилось из-за ничейного счёта назначить четыре дополнительных тайма по пять минут. В итоге счёт 35:34 в пользу ижевчанок. Победный мяч забросила Наталья Решетникова.
В играх за пятое место «Университет» встречается с «Астраханочкой». Первая игра в Ижевске 17 мая, а затем решающие матчи в Астрахани.
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