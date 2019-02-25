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Гандбол. Победа над «Астраханочкой»

24 февраля
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Женская команда «Университет» (Ижевск) на глазах своих болельщиков совершила почти невозможное – нанесла поражение «Астраханочке» из Астрахани со счётом 27:25.

Pk8mh8o0cny Гандбол. Победа над «Астраханочкой»

На данный момент «Астраханочка» занимает четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги России и борется за призовое место. Команда «Университет» находится на седьмом месте, её цель на данном этапе — сохранить место в восьмёрке команд, которые продолжат чемпионат по системе плей—офф. Правда, есть теоретические шансы у «Университета» на то, чтобы переместиться на шестое место. Для этого нужно выиграть последний матч предварительного турнира у «Динамо—Синары» (Волгоград). Игра состоится в Ижевске 4 марта. Но кроме того нужно, чтобы соседи по турнирной таблице потерпели поражения в оставшихся матчах.

Время и игры скоро приведут нас к итогам чемпионата. А пока болельщики порадовались победе, которая была желанной, но всё же непредсказуемой не только накануне, но и в ходе матча.

Расслабиться в этой игре нельзя было ни на минуту. Ошибки в обеих командах почти неминуемо приводили к пропущенному мячу. В первом тайме было особенно обидно, когда гости забрасывали мячи на обыкновенных убеганиях в отрыв. К сожалению, слишком откровенен в атаках ижевчанок был розыгрыш мяча на заключительный бросок Анастасии Портягиной. Несколько раз защитницы блокировали такие броски. «Университету» удалось разнообразить свои атаки, и это привело к победному результату. Но до этого пришлось поволноваться. Разрыв в счёте в три мяча ижевчанкам удалось сократить к перерыву до минимального – 14:15. Главный тренер «Университета» Роберт Минабутдинов не стал уводить команду в раздевалку, наставления давал на глазах у зрителей. После матча он уточнил:

— Надо было дать команде отдышаться. В зале легче дышится, чем в раздевалке. Если бы нужно было сказать какие—то неприятные слова, то мы бы ушли в раздевалку. К этому матчу мы были психологически готовы ещё в поезде, когда возвращались из Москвы (после проигрыша звенигородской «—» со счётом 21:35). Главное было – эмоционально не перегореть до матча.

После перерыва гости быстро ушли вперёд в счёте на три мяча. Самой результативной среди «Астраханочки» проявила себя Ирина Антонова (7 мячей). Был момент, когда гости вели в четыре мяча. В трёх атаках подряд «Университет» допустил простые ошибки в стопроцентных голевых концовках. Но и это не сломило настрой ижевчанок. Счёт удалось сравнять, а затем выйти вперёд. Волжанка Карина Сисенова была удалена на две минуты за фол последней надежды против Натальи Решетниковой. Это не смутило гостей, одну из атак они провели вшестером с пустыми воротами. Уверенность в их позиционных атаках была, но неожиданных бросков не последовало. Один из быстрых отрывов вновь закончился голевым броском, но не более того.

В этой игре Юлия Пойлова отразила 20 точных бросков астраханочек. Наибольший вклад в победу после вратаря внесли Наталья Решетникова (забросила 7 мячей), по пять раз отличились Екатерина Береснева и Анастасия Портягина, четыре мяча забросила Дарья Сурнина. Трижды отправила мяч в сетку Ксения Трухина. Уверенную игру на атакующей линии Ксении Трухиной заметили и тренеры сборной России. Пришёл вызов на её участие в марте в тренировочных сборах главной женской команды России.

Фото Дмитрий Марочкин

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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