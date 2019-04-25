Первый матч получился весьма интересным. Ижевчанки проиграли со счётом 24:35, но сумели оказать достойное сопротивление. Особенно в первом тайме. На перерыв ушли при счёте 14:17. Всего за матч восемь мячей в ворота «Лады» забросила Анастасия Портягина, по четыре раза отличились Наталья Решетникова и Ксения Трухина. В составе соперниц наиболее точна была Елена Михайличенко (9 мячей), заслуженный мастер спорта Дарья Дмитриева сделала девять бросков по воротам ижевчанок, но всё напрасно. При этом она дважды выходила один на один с вратарём Анастасией Вагановой, но и эти броски были парированы.
В Тольятти все игроки «Лады» были в ударе, потому и окончательный счёт матча 46:27. Та же Дарья Дмитриева сделала восемь бросков по воротам, и шесть раз ижевчанкам пришлось вынимать мяч из сетки. Столько же мячей забросили волжанки Елена Смирнова и Ольга Фомина. В ижевской команде вновь самой результативной стала Анастасия Портягина (10 мячей), четыре мяча забросила Полина Синявская (она провела на площадке 40 минут). Не смогли в должной мере помочь команде вратари – Анастасия Ваганова и Юлия Пойлова отразили за матч только по три броска..
Тем временем в Волгограде «Динамо-Синара» со счётом 28:27 выиграла у «Кубани» и заставила кубаночек поволноваться вместе с тренером Евгением Трефиловым. Волгоградцы подали протест на участие во втором матче новичка кубаночек – вратаря Виктории Польшиковой. Федерация гандбола России этот протест отклонила.
После проигрыша «Ладе» ижевские гандболистки продолжают чемпионат в борьбе за 5-8 места в суперлиге.
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